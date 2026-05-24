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「良い国なんてない」在日9年の韓国人博士が語る日韓比較の現実「住みやすさは相性でしかない」

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パクくん（工学博士）が自身のYouTubeチャンネルで「日本と韓国どっちが住みやすい？日本生活9年の韓国人が本音を話します」を公開した。韓国で19年、日本で9年過ごした経験を持つ彼が、頻繁に問われる「どちらが住みやすいか」というテーマに対し、「万人に良い国など存在しない」という前提のもと、それぞれの社会特性と向き合う人々の適性について独自の視点で分析した。



動画内でパク氏は、住みやすさとは「環境との相性」であると定義。その上で、日本社会の特徴を「丁寧に生きながら自分を楽しむような国」と表現した。具体的には「細部にこだわり丁寧な人」「他人との距離感を維持したい人」「趣味を全力で楽しみたい人」が日本に合うと指摘。「トイレの紙の折り目」や「寿司職人の握る感覚」といった例を挙げ、1ミリの誤差も許さない丁寧さが日常に息づいていると語った。また、人間関係においては「心のスペースが10センチくらいある」とし、互いに干渉しすぎない距離感が快適さを生んでいると分析した。



対して韓国については「止まらないジェットコースター」と形容。「変化とスピードを楽しめる人」「競争に勝つことが好きな人」「濃い人間関係を好む人」に向いているとした。韓国社会では「早さは正義」であり、流行や店舗が短期間で入れ替わる刺激的な環境であると説明。また、学歴や職歴といった「スペックが戦闘力」となる競争社会であり、結果で語ることが求められる一方、「ウリ（私たち）」という概念に代表されるように、他人との距離感がゼロに近い濃密な情の文化があるとも語った。



その上でパク氏は、「僕は日本の方が合っていた」と自身の結論を述べた。自身の生き方が「自分のテンポで何かを楽しむ」「自分らしい挑戦をする」タイプであるため、草野球やバイク、祭りなどを自分のペースで楽しめる日本の環境が心地よいのだという。「春の桜や秋の紅葉など、日々の小さな喜びを感じながら生きることができる」と、日本での生活への愛着を語った。



最後には、「魚が陸で苦しむのは泳ぎが下手だからなんじゃなくて、ただ海に戻るべきなだけ」という印象的な比喩を用いて総括。国や環境の優劣を論じるのではなく、「もっと自分を大切にできる場所を探す勇気」を持つことこそが重要だとし、視聴者に対して自分を輝かせる環境選びの大切さを訴えかけた。