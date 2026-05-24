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脳科学者の茂木健一郎が、YouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」にて「ほんとうの「自己肯定感」とはなにか？ 茂木健一郎 広島修道大学講演 ２０２６年５月２３日。」と題した動画を公開した。動画では、若者の自己肯定感や個性の育て方について、脳科学の視点から「ありのままの自分を受け入れる」ことの重要性を解説している。



茂木氏はまず、自己肯定感について「欠点があってはダメなのではないか」「強くなくちゃいけないのではないか」と誤解している若者が多いと指摘する。実業家の西村博之（ひろゆき）氏や堀江貴文氏のように「絶対に負けない」という強いキャラクターを引き合いに出しつつ、「あれはあれで素晴らしいけれども、一方で誰でもああいう風にならなければ自己肯定感を持てないというのは違う」と語った。



自己肯定感の正体について、茂木氏は「『今の自分でいいや』『しょうがねえな』と思うこと」だと定義する。自身も東大に11年在籍し、ベストセラー作家としての実績を持ちながらも、他者に対してマウンティングをしたり、自分が偉いと思ったりしたことは一度もないと明かした。その上で、本当の自己肯定感とは「自分のありのままを受け入れること」であり、それが脳科学における「安全基地（セキュアベース）」になると解説する。



脳の仕事は「チャレンジすること」であり、できないことに挑戦することでドーパミンが分泌され、強化学習が起こると茂木氏は説明する。赤ちゃんが挑戦を繰り返して成長するように、失敗やポンコツな自分を受け入れる「安全基地」が出発点となる。さらに、チャップリンや高畑勲氏の例を挙げ、何かが苦手でも別の得意なことで補えるとし、「どんな状況でも受け入れることができたら、そこからチャレンジが始まる」と語った。



他者との比較や見栄を手放し、まずは「今の自分」を丸ごと肯定することが、あらゆる挑戦の基盤となる。茂木氏の解説は、自己肯定感に悩む多くの人々にとって、肩の力を抜いて前へ進むための大きなヒントとなりそうだ。