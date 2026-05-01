10周年記念、パリ5泊7日の観戦ツアーが当選！ JRAシステムサービス「JRA-VAN凱旋門賞旅行プレゼントキャンペーン」

記事ポイント JRA公式データ配信サービス「JRA-VAN」が凱旋門賞現地観戦ツアーをペア5組10名様にプレゼントするキャンペーンを2026年5月20日より開始海外競馬情報サイト「JRA-VAN World」開設10周年を記念した企画で、JAL往復直行便・4つ星クラスホテル5泊・指定席観戦券がセットになっていますWチャンス賞には友道康夫調教師直筆サイン入りのJRA-VANオリジナルアイドルホース マカヒキが用意されています JRA公式データ配信サービス「JRA-VAN」が凱旋門賞現地観戦ツアーをペア5組10名様にプレゼントするキャンペーンを2026年5月20日より開始海外競馬情報サイト「JRA-VAN World」開設10周年を記念した企画で、JAL往復直行便・4つ星クラスホテル5泊・指定席観戦券がセットになっていますWチャンス賞には友道康夫調教師直筆サイン入りのJRA-VANオリジナルアイドルホース マカヒキが用意されています

JRAシステムサービスが提供する競馬情報サービス「JRA-VAN」が、凱旋門賞の現地観戦付き旅行ツアーが当たるキャンペーンを実施中です。

応募期間は2026年6月28日（日）まで、JRA-VANスマホアプリの無料会員登録で参加できます。

JRAシステムサービス「JRA-VAN凱旋門賞旅行プレゼントキャンペーン」





応募期間：2026年5月20日（水）〜2026年6月28日（日）応募方法：JRA-VANスマホアプリダウンロード・無料会員登録後、専用フォームより応募キャンペーン特設ページ：公式サイトに掲載されています

本キャンペーンは、海外競馬情報サイト「JRA-VAN World」開設10周年を記念して実施されます。

日本競馬ファンにとって特別な舞台である凱旋門賞の現地観戦ツアーが、ペア5組10名様に当たります。

キャンペーンのCMはグリーンチャンネル・競馬場にて放映予定で、ナレーションには声優・大塚芳忠氏が起用されています。

応募にはJRA-VANスマホアプリのダウンロードと無料会員登録が必要です。

JRA-VANスマホアプリは2010年にリリースされた競馬情報アプリで、出馬表・リアルタイムオッズ・レース動画視聴・ネット投票連携といった機能を備えています。

凱旋門賞指定席観戦ツアー詳細

当選者には、2026年10月3日（土）から9日（金）までの5泊7日でフランス・パリへ渡航する旅行ツアーが贈られます。

JAL往復直行便（エコノミークラス）を利用し、羽田空港からパリ＝シャルル・ド・ゴール空港を結ぶルートが設定されています。

宿泊は4つ星クラスホテルに5泊で、朝食が付きます。

現地では凱旋門賞の指定席券が用意されており、空港とホテル間、ホテルとパリ・ロンシャン競馬場間の専用送迎も含まれます。

現地移動の手配も整っているため、競馬観戦に集中できる内容となっています。

Wチャンス賞





Wチャンス賞として、友道康夫調教師の直筆サイン入り「JRA-VANオリジナルアイドルホース マカヒキ (2016年 ニエル賞 ver.)」が10名様に贈られます。

マカヒキは2016年のニエル賞に出走した実績を持つ名馬で、競馬ファンにとってコレクション価値の高い一品です。

「JRA-VAN」は過去30年以上のレースデータや、パドック動画視聴サービス「パドックアイ」など、多様なコンテンツを提供している競馬情報サービスです。

スマートフォンやパソコンから利用できます。

「JRA-VAN World」開設10周年という節目を記念した本キャンペーンは、凱旋門賞という世界最高峰レースをパリ・ロンシャン競馬場の指定席で観戦できる機会を提供しています。

JAL直行便・4つ星クラスホテル5泊・専用送迎がセットになったツアーで、2026年10月3日から9日の日程が設定されています。

JRAシステムサービス「JRA-VAN凱旋門賞旅行プレゼントキャンペーン」の紹介でした。

よくある質問

Q. 応募に費用はかかりますか？

A. JRA-VANスマホアプリのダウンロードと会員登録は無料です。

専用フォームからの応募も費用は発生しません。

Q. 旅行ツアーには何人まで参加できますか？

A. 当選はペア5組10名様で、2名1組での参加が対象です。

1名での応募に関する詳細は公式サイトに掲載されています。

Q. キャンペーン応募後の当選通知はどのように届きますか？

A. 当選通知の方法はキャンペーン特設ページに案内されています。

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