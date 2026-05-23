山形県新庄市で22日、90代の女性から銀行の通帳をだまし取ろうとしたとして、本籍が神奈川県の17歳の少年が詐欺未遂の疑いで逮捕されました。

【写真を見る】「お前は誰だ、詐欺か」声かけられ逃走した受け子の少年逮捕 特殊詐欺犯は広域的に活動か…逮捕の少年は横須賀市が本籍（山形・新庄市）

少年は犯行を見破られて一時逃走していましたが、市内のコンビニエンスストアで発見され、その後逮捕されました。

少年の本籍地は山形から遠く離れた場所。今後調べが進められますが、詐欺は広域的に行われている可能性がある事件として注目されています。

銀行員を装う、「うそ」の電話

まず何があったのか。

警察によりますと、22日午前11時半ごろ、新庄市に住む90代の女性の自宅に、銀行職員を装った人物らから、

「あなたにお支払いできる利子があります。古い通帳と交換して新しい通帳を作りましょう」

などと、詐欺の手口としてよく報道されているような電話がありました。

さらに、古い通帳を受け取りに行く者がいる、などと言われたといいます。新聞やテレビを見ていれば、すぐに怪しいと思うような内容です。

隣人の声かけで発覚、少年は逃走

電話を不審に思った女性が近所の人に相談していたところ、午前11時55分ごろ、受け子役の少年が女性の家を訪れました。

そこで近所の人が「お前は誰だ。詐欺じゃないのか」などと声をかけると、少年は通帳を受け取らずに走って逃げたというのです。

逃げてしまっては怪しいことこの上ない。警察は通報を受けて、すぐに疑わしい者が逃走したと公表、足どりを追いました。

コンビニでの不審者情報から発見・逮捕

その後、警察が少年の行方を追っていたところ、市内のコンビニエンスストアから不審者の情報が寄せられました。

22日の午後8時前に、警戒中の新庄警察署の署員がコンビニエンスストアで少年を発見し、警察署への任意同行を求めました。

そして警察は翌23日の朝、少年を詐欺未遂の疑いで逮捕しました。

組織的犯行の可能性を視野に捜査

逮捕されたのは、本籍が神奈川県横須賀市で、住居や職業が不詳の17歳の少年です。現場の新庄市から本籍地がおよそ400キロも離れていることから、少年は遠く離れた場所で犯行に及ぼうとしていた可能性があります。

警察は「捜査に支障がある」として少年の認否を明らかにしていませんが、少年の他にも共犯者がいる、組織的犯罪の可能性があるとみて詳しく調べを進めています。

今回は、おかしいと思った時にすぐに周囲の人に相談したことで被害にあわずに済みました。何か変だと思ったら、自分だけで抱え込まずに誰かに相談することが大切です。