明日5月24日（日）よる7時 日本テレビ系で放送の「ザ！鉄腕！DASH!!」は、「DASH海岸」、「100人食堂」、「DASH島」の豪華企画3本立て。城島茂55歳、怒涛の3日連続ロケに完全密着！

「DASH海岸」では絶滅危惧種を追跡。「100人食堂」には卓球女子元日本代表の石川佳純も参戦。「DASH島」では新たな生き物と遭遇!? 普段はお蔵入りになってしまうロケの裏側も大公開！

◆「DASH海岸」で史上初の大発見！無人島では謎の生き物の正体が判明！

1日目の朝、横浜「DASH海岸」に姿を見せた城島。この日は海岸メンバーの森本慎太郎（SixTONES）、桝太一（同志社大学助教）、木村尚（海洋環境専門家）と共に、「DASH海岸」の闇夜に出没するという大怪盗「ブラックダイヤモンド・シロウ」を追跡。絶滅危惧種に指定され、値段は優に1万を超える、まさに海のダイヤモンド。城島はその個体名を「シロウ」と名付け、1年以上前から探しているのだが…。事前に仕掛けておいたワナにかかっているのか？

4人でワナを引き上げてみると、クサフグ、スズキの赤ちゃん、アオタナゴなど、元気な魚がわんさか！「春の海岸はスゴい！」と、17年かけて豊かになった海に一同は大興奮。さらに、「DASH海岸」史上初の大発見も…！この調子で「ブラックダイヤモンド・シロウ」を見つけられるか!? 毎回お蔵入りになっている海岸の手入れ作業など、ロケの裏側も大公開！

2日目は、横浜「DASH海岸」から約500キロ離れた兵庫県宍粟市千種町へ。過疎化の町に活気を取り戻してもらうべく、地元自慢の食材で即興料理を振る舞う「100人食堂」を開催。森本・郄地優吾（SixTONES）、藤原丈一郎（なにわ男子）、さらに石川も参戦。人口減少の影響で消滅してしまったかつての一大イベント「町民大運動会」を21年ぶりに復活させようと、みんなで大奮闘。そこには、ロケでの一期一会を大切にする城島の姿が…！

3日目は「DASH島」。2カ月前に初上陸した新たな無人島で、生き物の痕跡を発見していた城島たち。その正体を確かめるべく島を大調査。すると…「いた！いた！いた！」。とんでもない生き物を発見！今夜、その正体が明らかに…！

怒涛の3日間を終えた城島は、「DASH」への本音をポロリ…「負けられへん」。その思いとは？