【カンヌ映画祭】ユニクロ支援「難民映画基金」第2弾助成監督を発表 第1弾作品は東京国際映画祭で日本初上映へ

【カンヌ映画祭】ユニクロ支援「難民映画基金」第2弾助成監督を発表 第1弾作品は東京国際映画祭で日本初上映へ