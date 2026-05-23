元NHKのフリーアナウンサー神田愛花（45）が23日までにインスタグラムを更新。自費で冠番組をスタートさせると発表した。

「わたくし、自費で自分の冠番組をスタートさせます Podcast番組、『愛花と瞳』です」と前置きした上で「視点が他の人と違い過ぎて日本が窮屈なわたくし、フリーアナウンサー・神田愛花と、人生の半分を世界で過ごし地球規模で活躍するクラシック界の異端児、新倉瞳の、ちょっと浮世離れしたフリートーク番組です」と切り出した。

「合言葉は、『浮世離れはご愛嬌』！！ だってこんなハミ出し者2人のトークが、“フツー”なわけないんだもん 仲良しな私たちの普段の会話をそのままお楽しみ頂きたく、15分間ほぼノー編集でお届けします 週1回、毎週土曜日17:00頃の配信です 明日5／23（土）17:00頃、#1の配信がスタートします」と記述。「1人でも多くの方にお聴き頂き、将来は公開収録もしたいし、オリジナルグッズもお届けしたいです なので皆様からの感想も、心からお待ちしております」と投げかけた。

この投稿に対し「カッコ良過ぎててびち感激」「神田さんとお友達の普段の会話なんて面白い確定してる」「自費で…！！ 行動力がすごくて、憧れます…！」などと書き込まれていた。