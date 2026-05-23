双子座は身近な場所に出会いあり◎牡牛座は趣味の合う人とお付き合いが始まる予感　5/23〜6/7【上弦の月｜藤島佑雪の月星座別・12星座占い】

5月23日は上弦の月。上弦の月から下弦の月までの、月星座別の恋模様をお届けします。教えてくれるのは元銀座ホステスで占い師＆開運アドバイザーの藤島佑雪さん。星からのメッセージで、ツラい恋や苦しい恋にさよならしてハッピーな恋を手に入れましょう！

■月星座を調べるには？

月星座は、自分が生まれた瞬間に月が位置していた星座で決まります。ご存知ない方は「石井ゆかり・月星座を読む」で調べてみましょう。

正確な月星座を知るには生年月日と出生時間が必要となりますが、出生時間が不明でも調べることは可能です。

■月星座が「牡羊座」のあなた

シングルさんはさりげない気遣いがモテるコツ。職場を含め、いろいろなところで気遣い力を発揮して。カップルさんは聞き役に回ると、関係がもっとよくなりそう。

♡ツラ恋の処方箋

お相手ファーストが恋愛運アップの秘訣。

■月星座が「牡牛座」のあなた

シングルさんは音楽やアートの趣味が合う方とお付き合いが始まりそう。カップルさんはお相手との波長が合うのか、お互い、いいタイミングでデートできそう。

♡ツラ恋の処方箋

いい恋をしたいなら、冷静さも必要です。

■月星座が「双子座」のあなた

シングルさんは身近なところに出会いがありそうなので、ちょっとキョロキョロしてみてください。カップルさんはおうちで一緒に料理を作るデートがオススメ。

♡ツラ恋の処方箋

ツラい恋を繰り返しているなら、母親との関係性を見直す必要があるかもしれません。

■月星座が「蟹座」のあなた

片思いさんはいきなり強めなアプローチをするより、段階を踏んで近づくのが有効。カップルさんは結婚したいなら、感情論ではなく事実に基づいてお相手の説得を。

♡ツラ恋の処方箋

夢じゃなく、事実ベースで考えましょう。

■月星座が「獅子座」のあなた

シングルさんは目立たないけど、ちゃんとしている人からモテそうです。カップルさんは、自分がしてもらいたことを相手にしてあげるといいんじゃないかな。

♡ツラ恋の処方箋

理想があるのはいいけれど、恋は現実。

■月星座が「乙女座」のあなた

シングルさんは「いい人いないかな」「振り向いてもらえないかな」って待ってるだけだと始まりません。カップルさんは言いたいことはちゃんと伝えましょう。

♡ツラ恋の処方箋

「恥ずかしい」「勇気がない」で一生を終えるの、もったいなくないですか？

■月星座が「天秤座」のあなた

シングルさんは「なんで恋人ができないんだろう」と考え過ぎないで。そんな時期があるだけだから。カップルさんは迷うくらいなら、別れてスッキリするのもいいかも。

♡ツラ恋の処方箋

恋にも人生にも谷間の時期はあります。時期のせい。そのうち抜けます。

■月星座が「蠍座」のあなた

シングルさんは信頼できる友達に紹介をお願いするといいかもね。カップルさんは時間のことも含め、自分も約束を守るし、お相手が約束を守るかどうかもチェック。

♡ツラ恋の処方箋

信頼って日々の小さな積み重ねですから。

■月星座が「射手座」のあなた

シングルさんは結婚願望があるなら、身の丈に合った現実的な婚活をすると、いいご縁をつかめそう。カップルさんは地に足がついた2人なら結婚に進みそう。

♡ツラ恋の処方箋

現実的じゃない願望は手放しましょうか。

■月星座が「山羊座」のあなた

シングルさんは好きじゃなくても、嫌いじゃない方となら、お茶くらいしてみたら？ カップルさんはお相手が望むことを先回りでしてあげると、喜ばれそう。

♡ツラ恋の処方箋

まず、差し出してみるっていうの、悪くないですよ。

■月星座が「水瓶座」のあなた

シングルさんは、気になる人がいるなら諦めずに、ちょっとずつ仲よくなる努力をしてみたら？ カップルさんはちょっとした問題なら、2人で乗り越えられますよ。

♡ツラ恋の処方箋

続ける力を信じてください。

■月星座が「魚座」のあなた

シングルさんは言葉使いや仕草を丁寧にすると、よりご縁を引き寄せられそう。カップルさんはプロポーズされるなど、結婚の話が現実的になっていきそう。

♡ツラ恋の処方箋

選択肢を多めにもっておくとよさそうです。

（藤島佑雪）