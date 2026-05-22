土屋太鳳、弟・神葉の肩に“首こてん”仲良しショットに「素敵な関係性」「美男美女」と反響
【モデルプレス＝2026/05/22】女優の土屋太鳳が5月22日、自身のInstagramを更新。弟で声優の土屋神葉との2ショットを公開した。
【写真】31歳朝ドラヒロイン「素敵な関係性」30歳イケメン弟の肩に“首こてん”
神葉が出演する舞台「東野圭吾シアターVol.2 ナミヤ雑貨店の奇蹟」を鑑賞したことを報告した太鳳。「東野圭吾先生の原作はとても有名ですし、西田敏行さん、山田涼介さんなど素晴らしい方々による映画も本当に素敵なので ご存知のかたも多いと思うのですが、舞台でこの作品の世界をどう表現するのか、観るまでは想像できなかったんです」としつつ「凄かった…！！！もしかしたら 舞台だからこそ、そして、この演出だからこそ、この演者さんたちだからこそ、届く速さ、深さ、明瞭さが実現しているのかもしれない」と絶賛した。
また「これまた奇蹟的に観に行くことが出来たので、翔太役として出演している弟の神葉と」と添え、神葉との2ショットを投稿。大きな荷物を手にピースサインをする神葉の肩に頭を乗せて微笑む仲睦まじい姿が収められている。
この投稿は「ノースリワンピが可愛い」「素敵な関係性」「美男美女」「身長差が愛おしい」「ビジュ強すぎ」「最強の遺伝子」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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◆土屋太鳳、弟・土屋神葉との2ショット披露
神葉が出演する舞台「東野圭吾シアターVol.2 ナミヤ雑貨店の奇蹟」を鑑賞したことを報告した太鳳。「東野圭吾先生の原作はとても有名ですし、西田敏行さん、山田涼介さんなど素晴らしい方々による映画も本当に素敵なので ご存知のかたも多いと思うのですが、舞台でこの作品の世界をどう表現するのか、観るまでは想像できなかったんです」としつつ「凄かった…！！！もしかしたら 舞台だからこそ、そして、この演出だからこそ、この演者さんたちだからこそ、届く速さ、深さ、明瞭さが実現しているのかもしれない」と絶賛した。
◆土屋太鳳の投稿に「ビジュ強すぎ」と反響
この投稿は「ノースリワンピが可愛い」「素敵な関係性」「美男美女」「身長差が愛おしい」「ビジュ強すぎ」「最強の遺伝子」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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