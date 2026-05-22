ゆうちゃみ、映画初出演で変身 仮面ライダーにあこがれて「ヒーローになりたいと思った」 藤田瞳子はギャルだった？
2026年は仮面ライダー生誕55周年。そんな特別な年に「仮面ライダームービープロジェクト」と題し、仮面ライダー新作映画の制作が決定。そして、仮面ライダー生誕55周年記念作として『アギト―超能力戦争―』が4月29日に全国公開、今日22日から4DX上映がスターとする。オリコンニュースでは、葵るり子／仮面ライダーG6を演じるゆうちゃみにインタビューを実施。“仮面ライダーとなった”感想を聞いた。
【動画】ゆうちゃみが映画初出演で変身 仮面ライダーにあこがれて「ヒーローになりたい」
本作は、平成以降の仮面ライダー作品でいまだ破られることのない史上最高平均視聴率（11.7％）を誇り、その人気から平成仮面ライダー初の劇場版も製作され、シリーズの未来を切り開いた金字塔『仮面ライダーアギト』の劇場版最新作。タイトルから「仮面ライダー」を外し、既存の枠にとらわれない新機軸の作品として制作された大人が楽しめる超能力アクション大作となる。
主演は映画『キングダム』シリーズや、放映中のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』で明智光秀を演じる要潤。テレビシリーズ『仮面ライダーアギト』は要が警察官・氷川誠／仮面ライダーG3を演じ、俳優デビューした作品でもある。さらに津上翔一／仮面ライダーアギトを演じた賀集利樹を筆頭に、藤田瞳子、山崎潤、柴田明良、升毅、秋山莉奈、田辺季正、樋口隆則とオリジナルキャストが再集結し、作品を盛り上げる。そして本作で映画初出演となる、ゆうちゃみをはじめ、駒木根隆介、今井悠貴、岩永洋昭、鈴之助、青島心、金田哲（はんにゃ.）、ベッキーら個性あふれるキャストが脇を固める。
――『アギト―超能力戦争―』に出演が決まった感想を教えてください。
【ゆうちゃみ】「マジで？ドッキリじゃないの？」の一言でした（笑）。でも、めちゃくちゃうれしかったです。仮面ライダー作品に出演できるだけでもうれしいのに、映画初出演でヒロイン？と。「何が起こっているの？」みたいな感じでした。仮面ライダーG6という新キャラクターを、ゆうちゃみで作ってくれるんだ、と驚きました。
――最初から変身することは聞いていたのですか？
【ゆうちゃみ】最初は「変身するよ」とは聞いていなくて。普通に「『仮面ライダーアギト』の映画に出ます」という感じでした。
――しばらくは疑っていたんですか？
【ゆうちゃみ】疑ってました（笑）。撮影中も「どこかにカメラがないのかな？」とキョロキョロ周りを見ちゃいました。
――演じた葵るり子というキャラクターは、どんなキャラクターですか？
【ゆうちゃみ】葵るり子ちゃんは、イケイケな警察官なんですけど、ギャルでもなかなか言わないような少し口の悪い女の子で（笑）。そういう部分もあるんですけど、結構しっかりしていて。みんなの先頭に立つような子だと思っています。とにかく口が悪いキャラクターなので演じる時は、たまに口が悪い妹に「こういう時はどんな言い方をすると思う？」と聞いて参考にしていました（笑）。
――自身と似ている部分は？
【ゆうちゃみ】ポジティブなところや前向きな性格、そして“ギャルマインド”の部分は一緒で通ずるものがあるなと思いました。
――交通課で、道路上の子どもたちに安全を注意するシーンもあります。
【ゆうちゃみ】そうなんですよ！交通安全大使をやっているので、それを見られたのかもしれないです（笑）。それぐらい自分が実際にやっていることとリンクしてエモいなと思いました。
――改めて仮面ライダーG6に変身した感想を教えてください。
【ゆうちゃみ】激ヤバ！「ギャルライダー誕生???」という感じでした（笑）。初めて変身後のスーツを着た時は感動しすぎて、写メが止まらなかったです！自撮りを何枚したかわからないぐらいです（笑）。シンプルにカッコよかった。色も普通のブルーじゃなくてターコイズブルー。ギャルっぽい仮面ライダーで、そこも自分と通ずる部分で。ネイルもターコイズブルーにしたり、役のために髪色を明るくしたり、カラコンをどれにしようか選んだり…。「映画でもカラコンをつけていいんや！」と驚きもありました。
――スーツは重かったですか？
【ゆうちゃみ】めっちゃ軽くて動きやすかったです！でも、サイズ感は大きいので独特の感覚はありました。
――スーツアクターは宮澤雪さんでした。
【ゆうちゃみ】宮澤さんにはお世話になりました。アクションを全くやったことがなかったので「カッコいい避け方ってどんな風に？」とか「仮面ライダーらしいポーズとは？」「アクションする時にカッコいいポーズは？」などを教えてもらいました。宮澤さんも汗だくになるぐらいで。とても感謝しています。具体的には覚悟を決めるシーンで。普通と違って仮面ライダーは大きくポージングするんですよ。「確かに！」と思って。1個1個感動しました。私が頭で考える仮面ライダーと宮澤さんが演じる仮面ライダーは全然違いました。
――スーツアクターさんのアクションを間近で見た感想は？
【ゆうちゃみ】「テレビで見たまんまやん」と。避けたり、転がったりする動きも本当に敵がいるように見える。武器の扱い方ひとつ取ってもカッコよすぎて、“匠の技”だと鳥肌が立ちました。完成した映像を観て、撮影時には「ここから攻撃が来ます」と想像するしかなかったものが、迫力ある映像になっていて驚きました。俳優さんってすごいなと思いました。自分も今後、女優さんとして機会をいただけるなら、皆さんみたいになりたいなと思いました。
――Gユニットの強化装甲といえば顔のドアップです。
【ゆうちゃみ】映画館で自分の顔のドアップあるんや、と（笑）。あの撮影は終盤だったんですけど楽しかったです。あんなに近い距離でカメラに撮られるのも初めてで、「今、Gユニットとして戦っているんだ」と思うと、ワクワクゾクゾクする感覚もありました。でも、後から要さんのドアップの映像を観ると俳優さんってすごいなと思いました。
――要潤さん、賀集利樹さんとの撮影はいかがでしたか？
【ゆうちゃみ】要さんに会った時は葵るり子じゃなくて、ゆうちゃみに戻っちゃって、ダメなことなんですけど「要潤、ヤバッ…」とセリフが全部抜けました（笑）。要さんには言えてないんですけど、要さんの前に立った時にNG出しちゃいました…。賀集さんも優しい方で、たくさんしゃべっていただいて。打ち上げの時も隣に座っていたんですけど「あの時の演技がよかったよ」と言ってくださって。本当に感謝です。
――藤田瞳子さんとの共演シーンが多かったと思います。
【ゆうちゃみ】「このセリフ、どうやって言ったらいいですかね？」と聞くと、藤田さんはすごく丁寧に的確なことを話してくださった。感謝です。合間も盛り上げてくださって、「ゆうちゃみ、座りなよ！」と言ってくださり、藤田さんもギャルやなと思っていて（笑）。先輩、さすがっす！
――仮面ライダーシリーズにはどのような印象を持っていますか？
【ゆうちゃみ】『仮面ライダーカブト』や『仮面ライダー電王』を見ていました。仮面ライダーはシンプルに「カッコいい」という印象です。戦う姿や街の人々を守るヒーローの姿はカッコいいと思っていました。小学生の時に一人ぼっちの子がいたら「助けたい」という気持ちになれたのは、仮面ライダーを見ていたから。「ヒーローになりたい」「助けたい」と思ったのも、きっかけは仮面ライダーかなと思います。ギャルのママも仮面ライダーを見ていたし、ギャルマインドとヒーローマインドが合わさってヒーローになりたいと思ったのかな？「人のためなら何でもやる」という部分でギャルマインドとヒーローマインドは似ているかもしれないです。
――完成した作品は誰に観てほしいですか？
【ゆうちゃみ】やっぱりお母さんと妹には1番に観てほしいですかね。私の仕事で泣いたことないんですけど、仮面ライダーなのでさすがに泣いてほしいですね。
――改めて見どころを教えてください。
【ゆうちゃみ】今回の映画では超能力バトルがあって、特に敵と仮面ライダーが激突するシーンは迫力があります。大人向けの仮面ライダーだからこその表現が映画には詰まっているのも見どころです。俳優さんが「1回とは言わず、2回、3回観てください」と言う気持ちがわかりました。ぜひ、いっぱい観ていただきたいです！
本作は、平成以降の仮面ライダー作品でいまだ破られることのない史上最高平均視聴率（11.7％）を誇り、その人気から平成仮面ライダー初の劇場版も製作され、シリーズの未来を切り開いた金字塔『仮面ライダーアギト』の劇場版最新作。タイトルから「仮面ライダー」を外し、既存の枠にとらわれない新機軸の作品として制作された大人が楽しめる超能力アクション大作となる。
主演は映画『キングダム』シリーズや、放映中のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』で明智光秀を演じる要潤。テレビシリーズ『仮面ライダーアギト』は要が警察官・氷川誠／仮面ライダーG3を演じ、俳優デビューした作品でもある。さらに津上翔一／仮面ライダーアギトを演じた賀集利樹を筆頭に、藤田瞳子、山崎潤、柴田明良、升毅、秋山莉奈、田辺季正、樋口隆則とオリジナルキャストが再集結し、作品を盛り上げる。そして本作で映画初出演となる、ゆうちゃみをはじめ、駒木根隆介、今井悠貴、岩永洋昭、鈴之助、青島心、金田哲（はんにゃ.）、ベッキーら個性あふれるキャストが脇を固める。
――『アギト―超能力戦争―』に出演が決まった感想を教えてください。
【ゆうちゃみ】「マジで？ドッキリじゃないの？」の一言でした（笑）。でも、めちゃくちゃうれしかったです。仮面ライダー作品に出演できるだけでもうれしいのに、映画初出演でヒロイン？と。「何が起こっているの？」みたいな感じでした。仮面ライダーG6という新キャラクターを、ゆうちゃみで作ってくれるんだ、と驚きました。
――最初から変身することは聞いていたのですか？
【ゆうちゃみ】最初は「変身するよ」とは聞いていなくて。普通に「『仮面ライダーアギト』の映画に出ます」という感じでした。
――しばらくは疑っていたんですか？
【ゆうちゃみ】疑ってました（笑）。撮影中も「どこかにカメラがないのかな？」とキョロキョロ周りを見ちゃいました。
――演じた葵るり子というキャラクターは、どんなキャラクターですか？
【ゆうちゃみ】葵るり子ちゃんは、イケイケな警察官なんですけど、ギャルでもなかなか言わないような少し口の悪い女の子で（笑）。そういう部分もあるんですけど、結構しっかりしていて。みんなの先頭に立つような子だと思っています。とにかく口が悪いキャラクターなので演じる時は、たまに口が悪い妹に「こういう時はどんな言い方をすると思う？」と聞いて参考にしていました（笑）。
――自身と似ている部分は？
【ゆうちゃみ】ポジティブなところや前向きな性格、そして“ギャルマインド”の部分は一緒で通ずるものがあるなと思いました。
――交通課で、道路上の子どもたちに安全を注意するシーンもあります。
【ゆうちゃみ】そうなんですよ！交通安全大使をやっているので、それを見られたのかもしれないです（笑）。それぐらい自分が実際にやっていることとリンクしてエモいなと思いました。
――改めて仮面ライダーG6に変身した感想を教えてください。
【ゆうちゃみ】激ヤバ！「ギャルライダー誕生???」という感じでした（笑）。初めて変身後のスーツを着た時は感動しすぎて、写メが止まらなかったです！自撮りを何枚したかわからないぐらいです（笑）。シンプルにカッコよかった。色も普通のブルーじゃなくてターコイズブルー。ギャルっぽい仮面ライダーで、そこも自分と通ずる部分で。ネイルもターコイズブルーにしたり、役のために髪色を明るくしたり、カラコンをどれにしようか選んだり…。「映画でもカラコンをつけていいんや！」と驚きもありました。
――スーツは重かったですか？
【ゆうちゃみ】めっちゃ軽くて動きやすかったです！でも、サイズ感は大きいので独特の感覚はありました。
――スーツアクターは宮澤雪さんでした。
【ゆうちゃみ】宮澤さんにはお世話になりました。アクションを全くやったことがなかったので「カッコいい避け方ってどんな風に？」とか「仮面ライダーらしいポーズとは？」「アクションする時にカッコいいポーズは？」などを教えてもらいました。宮澤さんも汗だくになるぐらいで。とても感謝しています。具体的には覚悟を決めるシーンで。普通と違って仮面ライダーは大きくポージングするんですよ。「確かに！」と思って。1個1個感動しました。私が頭で考える仮面ライダーと宮澤さんが演じる仮面ライダーは全然違いました。
――スーツアクターさんのアクションを間近で見た感想は？
【ゆうちゃみ】「テレビで見たまんまやん」と。避けたり、転がったりする動きも本当に敵がいるように見える。武器の扱い方ひとつ取ってもカッコよすぎて、“匠の技”だと鳥肌が立ちました。完成した映像を観て、撮影時には「ここから攻撃が来ます」と想像するしかなかったものが、迫力ある映像になっていて驚きました。俳優さんってすごいなと思いました。自分も今後、女優さんとして機会をいただけるなら、皆さんみたいになりたいなと思いました。
――Gユニットの強化装甲といえば顔のドアップです。
【ゆうちゃみ】映画館で自分の顔のドアップあるんや、と（笑）。あの撮影は終盤だったんですけど楽しかったです。あんなに近い距離でカメラに撮られるのも初めてで、「今、Gユニットとして戦っているんだ」と思うと、ワクワクゾクゾクする感覚もありました。でも、後から要さんのドアップの映像を観ると俳優さんってすごいなと思いました。
――要潤さん、賀集利樹さんとの撮影はいかがでしたか？
【ゆうちゃみ】要さんに会った時は葵るり子じゃなくて、ゆうちゃみに戻っちゃって、ダメなことなんですけど「要潤、ヤバッ…」とセリフが全部抜けました（笑）。要さんには言えてないんですけど、要さんの前に立った時にNG出しちゃいました…。賀集さんも優しい方で、たくさんしゃべっていただいて。打ち上げの時も隣に座っていたんですけど「あの時の演技がよかったよ」と言ってくださって。本当に感謝です。
――藤田瞳子さんとの共演シーンが多かったと思います。
【ゆうちゃみ】「このセリフ、どうやって言ったらいいですかね？」と聞くと、藤田さんはすごく丁寧に的確なことを話してくださった。感謝です。合間も盛り上げてくださって、「ゆうちゃみ、座りなよ！」と言ってくださり、藤田さんもギャルやなと思っていて（笑）。先輩、さすがっす！
――仮面ライダーシリーズにはどのような印象を持っていますか？
【ゆうちゃみ】『仮面ライダーカブト』や『仮面ライダー電王』を見ていました。仮面ライダーはシンプルに「カッコいい」という印象です。戦う姿や街の人々を守るヒーローの姿はカッコいいと思っていました。小学生の時に一人ぼっちの子がいたら「助けたい」という気持ちになれたのは、仮面ライダーを見ていたから。「ヒーローになりたい」「助けたい」と思ったのも、きっかけは仮面ライダーかなと思います。ギャルのママも仮面ライダーを見ていたし、ギャルマインドとヒーローマインドが合わさってヒーローになりたいと思ったのかな？「人のためなら何でもやる」という部分でギャルマインドとヒーローマインドは似ているかもしれないです。
――完成した作品は誰に観てほしいですか？
【ゆうちゃみ】やっぱりお母さんと妹には1番に観てほしいですかね。私の仕事で泣いたことないんですけど、仮面ライダーなのでさすがに泣いてほしいですね。
――改めて見どころを教えてください。
【ゆうちゃみ】今回の映画では超能力バトルがあって、特に敵と仮面ライダーが激突するシーンは迫力があります。大人向けの仮面ライダーだからこその表現が映画には詰まっているのも見どころです。俳優さんが「1回とは言わず、2回、3回観てください」と言う気持ちがわかりました。ぜひ、いっぱい観ていただきたいです！