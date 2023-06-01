白石麻衣、乃木坂46梅澤美波の卒業へ贈る言葉「私が乃木坂46を今も誇れているのは美波のおかげです」【全文あり】
乃木坂46の3代目キャプテン・梅澤美波（27）の卒業コンサートが、21日に東京ドームで開催された。アンコールでは、梅澤がグループに加入するきっかけとなった憧れの先輩・白石麻衣からメッセージが寄せられた。
【ライブ写真27点】美しすぎる…ブラックドレスで会場を騒然とさせた梅澤美波
梅澤が「ジコチューで行こう！」で初選抜に選ばれた当時のVTRに合わせ、「あの夏から、もうずいぶん経ちましたね。卒業おめでとう。白石麻衣です」をナレーションが流れると、会場からは大きな歓声が。
「美波は丁寧に、そしてしっかり接してくれた後輩でした。なので在籍中は正直、先輩の私たちに気を使って一歩引いているなという印象です」と在籍当時を振り返る。「乃木坂46が好きで入ってきて、グループへのリスペクトを持っていたからそうなっているのはもちろん気づいていました。誰よりもグループを愛している人。副キャプテンを決める時、スタッフさんと話すことがありました。私もスタッフさんも『絶対に梅澤しかいない』と同じ思いでした。周りが見えて、グループの未来を考えて、そして強さがある美波。キャプテンとしても、メンバーとしても理想的だし、私が乃木坂46を今も誇れているのは、美波のおかげです」と最大限の賛辞を贈った。
そして「卒業した後は、友達になれるといいなと思っています。お疲れ様。そして、ありがとう」とねぎらっていた。
【ライブ写真27点】美しすぎる…ブラックドレスで会場を騒然とさせた梅澤美波
梅澤が「ジコチューで行こう！」で初選抜に選ばれた当時のVTRに合わせ、「あの夏から、もうずいぶん経ちましたね。卒業おめでとう。白石麻衣です」をナレーションが流れると、会場からは大きな歓声が。
そして「卒業した後は、友達になれるといいなと思っています。お疲れ様。そして、ありがとう」とねぎらっていた。