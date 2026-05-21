ＴＢＳ「櫻井・有吉ＴＨＥ夜会」が２１日、放送され、ロバート秋山が梅宮アンナの実家で生前整理を手伝った。

アンナの父・梅宮辰夫さんは、１９年１２月、８１歳で亡くなった。梅宮さんの遺品の中からは、直筆の古い日記も。ギャル曽根とともにページをめくった秋山。そこには“又、居眠り運転 ルノー大破 俺は無傷 又、神に助けられた”とあり、時代を感じさせる内容に秋山も思わず笑い。ＶＴＲを見ていたスタジオでも「え〜っ？！」「やべぇ」と驚きと笑いが起こった。

また、愛妻家で知られた梅宮さんらしく“某とかが又不倫騒動 女とホテルに入り６時間経って出てきて 白です白です 一線は絶対に越えていませんと、言い訳一辺倒 女々しい奴だ 芸能界から叩き出せ 番組の仲間が擁護する？新手の作戦！”などと書かれた部分もあり、秋山は「マジちょっとすげぇな」と驚いた。

有吉は苦笑いしながら「あの日記、いくらで譲っていただけますか〜？」。俳優・唐沢寿明も「ホントに面白かった」と笑い。アンナは「私も亡くなった後に読んだんですけど、涙流して笑いますよ、ホントに」と笑っていた。