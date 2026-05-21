【漢字クイズ】「傍若無人」or「坊若無人」正解はどっち？さすがに間違えられない...！
普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「坊若無人」or「傍若無人」正しいのは？
「坊」と「傍」は紛らわしい漢字ですよね。
いったい「坊若無人」と「傍若無人」では、どちらが正しいでしょうか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「傍若無人（ぼうじゃくぶじん）」でした！
傍若無人とは、周囲に人がいないかのように、周囲の目や状況を気にせず、勝手気ままに振る舞うことやそのさまを指す言葉のこと。
「傍（かたわ）らに人無きが若（ごと）し」という言葉に由来し、中国の歴史書である『史記』などに記されているのだそうですよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『デジタル大辞泉』（小学館）
・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）
・『日本大百科全書』（小学館）
ライター Ray WEB編集部