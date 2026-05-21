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YouTubeチャンネル「韓国人ヨンヘ[韓国旅行 韓国グルメ最新情報]」が、「【韓国旅行】韓国人旦那が親友だけ連れて行く秘密の緑茶サムギョプサル屋！ついに公開/ ソウルグルメ」と題した動画を公開しました。ソウルにある知る人ぞ知る名店で、緑茶を食べて育ったブランド豚のサムギョプサルを堪能する様子をレポートしています。



動画で訪れたのは、長漢坪（チャンハンピョン）駅近くにある「緑茶を食べさせた豚」という意味の店名を持つ焼肉店。ソウル市内の平均価格より安いにもかかわらず、上質な豚肉を提供しているのが特徴です。ヨンヘさんは、サムギョプサル、肩ロース（モクサル）、かぶり肉（カブリサル）、豚トロ（ハンジョンサル）の4種類が楽しめる盛り合わせを注文しました。



巨大な釜の蓋（ソットゥッコン）を鉄板代わりにし、肉を並べていきます。ヨンヘさんは「焼いてる時の香りが全く臭くないのよ」と、緑茶豚ならではの品質を絶賛。さらに、「必ず脂が一番流れてくるこの場所に置いてください」と、豚の脂でキムチを揚げ焼きにする地元民ならではのコツを伝授しました。焼き上がったサムギョプサルを塩だけでシンプルに味わうと、「脂がうまい」と大興奮。脂で焼いたキムチと一緒に頬張ると、旨味が倍増する様子が伝わってきます。



締めには、昔ながらのお弁当箱に入ったご飯や具材を鉄板にあけ、ポックンパ（炒飯）にして香ばしいおこげを堪能。さらに冷麺も注文し、大満足の様子で締めくくりました。次の韓国旅行のディナー候補として、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。



【緑茶豚のおすすめの焼き方・食べ方】

［注文したメニュー］

・モドゥングイ（盛り合わせ：サムギョプサル、モクサル、カブリサル、ハンジョンサル）

・昔ながらのお弁当

・冷麺



［美味しい焼き方と食べ方のコツ］

1. 巨大な釜の蓋（ソットゥッコン）の上部に肉を並べて焼く。

2. 肉から脂が溶け出してきたら、蓋の下側にキムチを配置し、豚の脂で揚げ焼きにする。

3. まずはシンプルに塩だけで肉の旨味と脂の甘みを味わう。

4. 次に、揚げ焼きにしたキムチとお肉を一緒にサンチュなどで包んで食べる。

5. 締めとして、「昔ながらのお弁当」を鉄板の上にひっくり返し、ソーセージや目玉焼きと一緒に炒めてポックンパ（炒飯）にする。おこげを作るとさらに香ばしくなる。

6. 口の中をさっぱりさせたい時は、緑茶麺を使用した冷麺もおすすめ。



「韓国人ヨンヘ」YouTubeチャンネルでは、さらに多くの情報や興味深い動画が公開されています。

→ http://www.youtube.com/@korean.younghye