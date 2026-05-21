＝LOVE大谷映美里、歩行者天国での街中ショット公開「銀座に女神いる」「デート感ある」と反響
【モデルプレス＝2026/05/21】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の大谷映美里が5月20日、自身のInstagramを更新。歩行者天国で撮影した街中ショットを公開し、話題を読んでいる。
【写真】指原プロデュース28歳美女「銀座に女神いる」歩行者天国での街中ショット
大谷は「ホコ天ってなんかテンションあがるよね」とつづり、東京・銀座の歩行者天国で撮影した写真を投稿。グレーのロングワンピースに薄手の羽織り、サンダル姿のラフな服装で道路の中央に立つ姿を公開している。また「バッグは衣織が誕生日にくれたんだよ〜 可愛い！！センス良すぎる、お気に入りなの〜」と続けて、メンバーの野口衣織から贈られたシルバーのショルダーバックの写真も紹介している。
この投稿には「銀座に女神いる」「スタイル良すぎる」「街並みに映えてる」「ホコ天デート感ある」「バッグもコーデも可愛い」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】指原プロデュース28歳美女「銀座に女神いる」歩行者天国での街中ショット
◆大谷映美里、歩行者天国での街中ショット公開
大谷は「ホコ天ってなんかテンションあがるよね」とつづり、東京・銀座の歩行者天国で撮影した写真を投稿。グレーのロングワンピースに薄手の羽織り、サンダル姿のラフな服装で道路の中央に立つ姿を公開している。また「バッグは衣織が誕生日にくれたんだよ〜 可愛い！！センス良すぎる、お気に入りなの〜」と続けて、メンバーの野口衣織から贈られたシルバーのショルダーバックの写真も紹介している。
◆大谷映美里の投稿に反響
この投稿には「銀座に女神いる」「スタイル良すぎる」「街並みに映えてる」「ホコ天デート感ある」「バッグもコーデも可愛い」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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