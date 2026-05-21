髙槌 七海 キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。きょう21日は雨脚の強まった所がありましたね。



小野 和久 気象予報士：

雨はあす22日朝まで降りやすいでしょう。それが「天気のポイント」です。

小野：

雨は22日朝の通勤・通学の時間帯は、まだ降っている所があるでしょう。雨の後、23日・土曜日からは夏日が戻るでしょう。



雨脚が強まったころの21日朝9時の天気図です。

小野：

前線が石川県の近くにありました。



あす22日の予想天気図です。

小野：

前線は太平洋側に南下しますが、低気圧が進んで来ます。石川県内は朝まで雨が降りやすいでしょう。



気象台の週間予報です。

小野：

23日・土曜日は晴れるでしょう。24日・日曜日は小さい雨マークが付いたままです。25日・月曜日は一旦晴れますが、26日・火曜日からはくもりや雨の日が続くでしょう。23日からは夏日が戻ります。体調管理にご注意ください。



21日に発表された気象台の1か月予報です。

小野：

6月19日までの傾向です。気温はこの先も平年より高いでしょう。雨量は平年並みか多い見込みです。理由は、23日からの週と30日からの週の2週に渡って、雨量が多くなる可能性があるためです。



高槌：

梅雨入りの時期がだんだん近づいています。晴れ間を有効に使いたいですね。

