セブン−イレブン・ジャパンが人気商品を値段そのままで50％以上増量した「感謝盛り」シリーズ12商品を発売中。SNS上で大きな話題になっています。

【画像】でっか！ 「ガチな量盛られてる…」増量商品を見る！（13枚）

“50％以上”増量キャンペーンを楽しむ声が多数

「感謝盛り」シリーズは、第1弾と第2弾の2期間に分けて販売。

5月25日までの第1弾では、「直火炙（あぶ）りのゴロっと焼豚チャーハン」、「中華蕎麦（そば）とみ田監修 デカ豚ラーメン アブラ増」、「つぶつぶコーンマヨネーズ」、「セブン−イレブンこだわり THEたまごサンド」、「ふわっと生どら焼 つぶあん＆ホイップ」、「こうじ味噌（みそ）マヨネーズ入り 野菜スティック」がラインアップされています。

6月1日までの第2弾では、「つゆまで旨（うま）い 牛丼」、「濃厚だし割りとろろの冷しぶっかけそば」、「ソーセージエッグマフィン」、「チョコクリームのふわもちちぎりパン」、「かじるニューヨークチーズケーキ」、「塩むすび」が発売中です。

現在は第1弾、第2弾の商品がともに購入できるタイミングとあり、SNS上には「第2弾が始まっても第1弾の商品入荷してた。まだ買えるっ！」「セブンの増量キャンペーン楽しすぎて神」と、増量商品を購入した人からの声が多数寄せられています。

「ニューヨークチーズケーキはガチで買いです。50％というか、もはや100％は増量してるんじゃないかという重量感」「50％以上増量牛丼食べます！肉が妥協なくガチな量盛られてるのもすごい。これで税込645円とかその辺の牛丼チェーンはもう泣いちゃうよ」「安く腹の満たしになってシンプルにありがたい。野菜スティック1つで食事が完結できてズボラに最適」など、おすすめの商品が挙げられています。

また、「ちぎりパンの存在感…！」「増量コーンパン、すさまじい満腹感をもたらす」「増量生どら焼き、厚みがやばい！口に入らない（笑）」「増量フェアでチャーハン買ったわ。すげぇ、多くて感動」「50％増量の豚ラーメンを買いましたが、総重量1キログラムオーバーにビックリしました」「マフィンでけえ」と、その圧倒的なボリュームに驚く声が相次いでいます。