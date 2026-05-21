ホリエモンこと実業家の堀江貴文さんが2026年5月20日にXを更新し、中年男性が職場でハーフパンツを着用することへの賛否両論が起きていることについて言及した。

賛否両論が起きた発端は、東京都庁の「東京クールビズ」という取り組みで、ハーフパンツでの勤務も可能になったことだ。ABEMAの情報番組「ABEMA的ニュースショー」でも取り上げられ、中年男性のハーフパンツに不快感を抱く背景を報じていた。

こうした一連の経緯を受け、SNS上でも、「おっさんのハーフパンツを不快に感じる人は多い」「おじさんはハーフパンツ履かないで欲しい」などの声が上がった。賛否両論が集まる中年男性がハーフパンツを履くことに対する「『おじさんのハーフパンツ』論争」をめぐっては、ひろゆきこと実業家の西村博之さんや、お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃんもXで言及している。

堀江さんは20日にXを更新し、ABEMA的ニュースショーの記事を受け、「脱毛してないとめちゃくちゃ汚いよね、って昔某女優さんに言われて脱毛しました」と明かした。

堀江さんの投稿に対し、「今は脱毛してない方が珍しいと思う」「脱毛は絶対にした方が良いよね」「男はボーボーぐらいの方が良いけどなぁ」「そんなのくだらねーとか言う方だと思ってました」「綺麗な方がいいのは間違いない」などの声が寄せられている。