Jリーグ試合運営管理規定のルール違反にあたる行為

鹿島アントラーズは5月21日、5月17日にフクダ電子アリーナで開催された明治安田J1百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第17節のジェフユナイテッド千葉戦において、鹿島サポーターの違反行為が認められたため、当該者1名を処分することを決定したと発表した。

クラブによると、該当者は試合前に立ち入り禁止エリアへ侵入し、安全確保上、危険な状態を引き起こす可能性のある、会場運営の妨げになる行為を行った。本行為はJリーグ試合運営管理規定のルール違反にあたり、該当者として特定された鹿島サポーター1名へ事情聴取を行ったところ、本人が違反行為を認めたため処分を下したとしている。

処分内容は、5月17日以降に開催される鹿島アントラーズのホームゲームおよびアウェイゲームへの無期限入場禁止となっている。

今回の違反行為を受け、クラブは「セキュリティ体制強化や観戦ルールの周知を徹底してまいります。サポーターの皆様におかれましては、観戦における禁止行為について今一度ご確認いただき、ルールを順守してご観戦いただきますよう、ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます」と呼びかけている。（FOOTBALL ZONE編集部）