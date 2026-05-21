サムスン電子労使が20日午後10時30分ごろに賃金・成果給協議案に暫定合意した。スト予告時間の1時間前だ。財界内外では「最悪の状況は避けた」としているが、労組側の過度な報賞要求で産業界に及ぼす影響は少なくないと指摘される。人工知能（AI）半導体競争が盛んな状況でストというカードを前面に出し世界的供給網不安を招いたという批判も出ている。

サムスン電子労使はこの日、中央労働委員会の事後調停会議と雇用労働部の金栄訓（キム・ヨンフン）長官の仲裁の末に成果給制度改善と労使協議体運営強化などを含む暫定合意案をまとめた。これにより21日に予定されたストは撤回した。

今回の交渉は、決裂する場合には会社創業以来最大規模のストにつながる恐れがあった点で市場の緊張感が大きかった。サムスン電子労組が部門と事業の特性を考慮せずに全社員同一基準の成果給制度化を要求して議論が大きくなった。半導体、モバイル、家電など事業別の収益性と競争環境が大きく異なる状況で、一律的な成果給体系を要求したのは企業経営の現実と市場原理から目をそらした主張という批判だ。

財界ではサムスン電子労組が世界的にAI半導体競争の激しいタイミングでストの可能性を交渉カードとして活用したこと自体が無責任だったという指摘も出る。最近AIデータセンター投資拡大とともに広帯域メモリー（HBM）などAI半導体需要が急増する中で、生産への影響の懸念が現実化する場合、海外顧客離脱と供給網不安につながる可能性まで議論された。業界内外では「国の核心産業を担う企業の労組が市場への衝撃を武器に交渉力を高めようとした」という批判が出ている。

今回の対立はサムスン内部の組織文化変化の必要性を示したという評価もあるが、同時に労組の過度な報賞要求と強硬闘争方式が産業競争力を揺さぶりかねない点を見せたという分析も出ている。特に若い研究開発人材を中心に報賞体系の透明性と予測可能性を要求する声が大きくなっているが、これを理由に事業構造と業績の違いを無視した画一的報賞体系を要求するのはまた別の公平性議論を生みかねないと指摘される。

今回の事態が韓国の大企業労組の構造的限界を見せる事例と指摘される。世界市場では技術競争と投資競争がますます激しくなっているが、韓国国内では依然として強硬ストと画一的報賞要求が繰り返され企業の競争力を弱めさせているという説明だ。明知（ミョンジ）大学経済学科のチョ・ドングン名誉教授は「サムスン電子のように世界的供給網で占める影響力が大きい企業の労使対立は単純な賃金交渉次元を超え国家経済と産業競争力に直結する。労組もやはり短期的な報賞拡大要求より企業の持続可能な競争力と世界市場での信頼を優先的に考慮する責任ある姿勢が必要だ」と話した。

サムスン内部的には労使間、労組内不和が残した傷の治癒も負担だ。今回の交渉過程でモバイル・家電事業を担当するデバイス経験（DX）部門労組とDS部門中心の労組間の対立様相が赤裸々に露出した。成果が低調なDX部門は成果給どころかコスト削減が最大の懸案だ。