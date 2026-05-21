【旅ラン】茂木健一郎と中神祐樹が走る！自然豊かな広島大学・東広島キャンパスの魅力に迫る
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YouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」が「#旅ラン 広島大学、東広島キャンパスを、中神祐樹さんと走る！」を公開しました。動画では、脳科学者の茂木健一郎氏が中神祐樹さんの案内のもと、広島大学の東広島キャンパスを走りながら巡る様子が収められています。
総合科学部前からスタートし、自然豊かなキャンパスを軽快に走る2人。茂木氏が中神さんの服装に目を向けると、中神さんは一見普通の革靴を履いていることが判明します。驚く茂木氏に対し、中神さんは走れるビジネスシューズであることを明かし、「42.195キロ走れる」とその優れた機能性を紹介しました。
道中では、留学生が集まる施設や大学会館、さらにはアイダホ大学との提携を示す看板など、キャンパス内のさまざまなスポットを案内。緑にあふれ、広々とした敷地に茂木氏も「なんか本当にひろびろとしたいい大学です」と感心した様子を見せています。また、普段は一人で走ることが多いという茂木氏にとって、誰かと一緒に走る珍しい「旅ラン」となりました。
広大なキャンパスの魅力とともに、ビジネスシーンでも活躍しそうな快適なシューズの存在も知ることができる内容です。日々の運動習慣やアイテム選びの参考にしてみてはいかがでしょうか。
総合科学部前からスタートし、自然豊かなキャンパスを軽快に走る2人。茂木氏が中神さんの服装に目を向けると、中神さんは一見普通の革靴を履いていることが判明します。驚く茂木氏に対し、中神さんは走れるビジネスシューズであることを明かし、「42.195キロ走れる」とその優れた機能性を紹介しました。
道中では、留学生が集まる施設や大学会館、さらにはアイダホ大学との提携を示す看板など、キャンパス内のさまざまなスポットを案内。緑にあふれ、広々とした敷地に茂木氏も「なんか本当にひろびろとしたいい大学です」と感心した様子を見せています。また、普段は一人で走ることが多いという茂木氏にとって、誰かと一緒に走る珍しい「旅ラン」となりました。
広大なキャンパスの魅力とともに、ビジネスシーンでも活躍しそうな快適なシューズの存在も知ることができる内容です。日々の運動習慣やアイテム選びの参考にしてみてはいかがでしょうか。
YouTubeの動画内容
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