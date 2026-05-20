5月20日までに、歌手の工藤静香が自身のInstagramを更新。自身がプロデュースするスキンケア商品のPRを投稿したが、同時に公開したプライベート姿が話題となっている。

工藤は、プロデュースした化粧水と美容液の写真を複数枚アップ。《5/18発売のAMANEのIce Rain webは既に完売となっておりますが、また来年分を絶賛準備中ですので、ぜひ楽しみにしていただきたいです》と綴り、反響が大きいことを報告。さらに、それぞれの使い方など、こだわりのポイントを記載しながら商品のよさをアピールした。

今回は商品PRを目的としていたが、そのなかでもファンから注目を浴びたのは、工藤が公開したすっぴん姿だった。

「複数枚の写真の最後には、工藤さん自身が化粧品を使用する動画が添付されていました。その動画は、お風呂上がりなのか、長い髪が濡れたままバスローブに身を包んだ工藤さんの姿がありした。赤裸々にすっぴんを披露し、使い心地をアピール。艶のある素顔を見せていたのです」（芸能プロ関係者）

貴重な素顔のプライベートショットに、コメント欄には《まさかのスッピンですか？》《お風呂上がりのすっぴんのしいちゃん綺麗だな》など、肌の美しさに驚く声が並んでいた。

日ごろから健康や美容に気を遣っている工藤。そんな毎日の積み重ねの成果が見えるすっぴん姿は好評のようだ。

「5月5日には、寝る前のエクササイズ動画を投稿した工藤さん。ベッドの上で全身黒のレオタードに身を包みながらチューブを使った簡単なエクササイズを紹介していました。

しかし、ファンが目を奪われたのは、工藤さんの抜群のプロポーション。56歳とは思えないスタイルにファンも驚いたようです」（前出・芸能プロ関係者）

工藤のInstagramには手作りおやつや料理などがたびたび投稿され、健康意識が高いことで知られている。そうした経緯も相まって、美貌の説得力が高まっているのだろう。

「工藤さんの夫でタレントの木村拓哉さんも、着用した服や購入した食品などが爆売れする “キムタク売れ” が話題となっています。キムタクがセレクトするなら間違いないという信頼が広がっているからこその現象でしょう。そんな夫に負けじと、工藤さんへの支持も絶大になっています」（前出・芸能プロ関係者）

夫婦揃って、さすがの影響力だ。