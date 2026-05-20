TrySail10¼þÇ¯¡È´¥ÇÕ¡É¥é¥¤¥Ö¡ÖLAWSON presents TrySail 10th Anniversary Live 2026 ¡ÈCheers!!!¡É¡×¿ÀÆàÀî¸ø±é¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¤¬ÅþÃå¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
ËãÁÒ¤â¤â¡¦±«µÜÅ·¡¦²ÆÀîÄÇºÚ¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦TrySail¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ÖLAWSON presents TrySail 10th Anniversary Live 2026 ¡ÈCheers!!!¡É¡×¿ÀÆàÀî¸ø±é¤¬¡¢5·î17Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¹ñÎ©Âç¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼µÇ°Æü¤È¤Ê¤ë5·î13Æü¤ò¤Ï¤µ¤à·Á¤ÇÂçºå¡¦¿ÀÆàÀî¤Î2¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢½é¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBestSail¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹¤äÆ±ºî¤ò·È¤¨¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Ê¤É¤ÇÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ÎÄù¤á³ç¤ê¤È¤·¤Æ´ë²è¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡ÈCheers!!!¡Ê¡á´¥ÇÕ¡Ë¡É¤¬¼¨¤¹ÄÌ¤ê¡¢¡ÈÂÇ¤Á¾å¤²¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¥é¥¤¥Ö¤ÎÄêÈÖ¶Ê¤«¤é10Ç¯¤ÎÊâ¤ß¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë²û¤«¤·¤¤³Ú¶Ê¡¢ËÜ¸ø±é¤Î¤¿¤á¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¤Þ¤ÇÁ´22¶Ê¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È´¥ÇÕ¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë11¼þÇ¯ÌÜ¤Ø¸þ¤±¤Æ¤Î¿·¤¿¤ÊÁ¥½Ð¤ò½Ë¤Ã¤¿¡£
³«±éÁ°¤Î±Æ¥Ê¥ì¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ã´Åö¡£¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÂÇ¤Á¾å¤²¤Ë¹â¤Ö¤ëµ¤»ý¤Á¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬±©ÌÜ¤ò³°¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ»ö¹à¤òÅÁÃ£¤·¤Æ¤¤¤¯¡£²ñ¾ì¤Î´üÂÔ¤¬°ìµ¤¤Ë¾å¾º¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿3¿Í¤Ï¥Æ¡¼¥Ö¥ëÂå¤ï¤ê¤Î¼òÃ®¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¥¸¥ç¥Ã¥·¿¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ´¥ÇÕ¤¹¤ë¤È¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¥Ï¡¼¥È¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡×¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤Î¤Ã¤±¤«¤é¥Æ¥ó¥·¥ç¥óMAX¤Î3¿Í¤Ï¡ÈÃº»À¤ò¤°¤Ó¤Ã¤È¤¤¤³¤¦¡É¤È¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢´ÑµÒ¤â¸÷¤ë¥¸¥ç¥Ã¥¤ò¿¶¤Ã¤Æ´¥ÇÕ¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Þ¥¤¥¯¥í¥ì¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡Ö²ÚÎï¥ï¥ó¥¿¡¼¥ó¡×¤È³«Ëë¤«¤é¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ê¶Ê¤ò»°Ï¢È¯¡£¤¤¤¤Ê¤ê¡È¤ªº×¤ê¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡É¤È¤·¤Æ¤ÎËÜÎÎÈ¯´ø¤À¡£
¥¿¥ª¥ë¤Ç´À¤ò¿¡¤¤Ê¤¬¤é¡Ö·ë¹½Èè¤ì¤Þ¤¹¡¢¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¡×¡ÊËãÁÒ¡Ë¤ÈÍ½¹ð¤·¤¿3¿Í¤Ï¡¢±«µÜ¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥é¥¤¥ÖÄêÈÖ¶Ê¡Ö¥Ð¥ó!¥Ð¥ó!!¥Ð¥ó¥¶¥¤!!!¡×¤ÇËüºÐ¤È´¥ÇÕ¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤à¤È¡¢¤³¤³¤«¤é¤ÏÆüÂØ¤ï¤ê¶Ê¤òÏ¢Â³¤ÇÈäÏª¡£°¦¤¯¤ë¤·¤µËþºÜ¤Î¡Ö¥Û¥ó¥È¤À¤è¡×¤Ç¥é¥Ö¥ê¡¼¤Ê²ÎÀ¼¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¤¤Æ±«µÜ¤¬5·î27Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¹µ¤¨¤ë¿·ºîEP¡Ø¥Î¥ó¥·¥Ê¥ê¥ª¡¦¥¨¥Á¥å¡¼¥É/±«µÜÅ·ºîÉÊ½¸2-Theory-¡Ù¤è¤ê¡Ö¥Î¥ó¥·¥Ê¥ê¥ª¡¦¥¨¥Á¥å¡¼¥É¡×¡¢²ÆÀî¤ÏºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCRACK and FLAP¡Ù¤Î¥ê¡¼¥É¶Ê¡ÖSCORE CRACKER¡×¡¢ËãÁÒ¤Ï1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPeachy!¡Ù¤«¤é¡ÖFanfare!!¡×¤È³Æ¼«¤Î¥½¥í¶Ê¤ò²Î¾§¤¹¤ë¡£¤½¤Î´Ö¡¢²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼2¿Í¤Ï¸å¤í¤Î¥¤¥¹¤ËºÂ¤ê¤Ê¤¬¤é¥¸¥ç¥Ã¥·¿¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò¿¶¤Ã¤Æ±þ±ç¡£¤Þ¤ë¤ÇÂÇ¤Á¾å¤²¤ÎÆó¼¡²ñ¤Î¥«¥é¥ª¥±¤Î¤è¤¦¤Ê¥Î¥ê¤¬³Ú¤·¤¤¡£¤½¤·¤ÆºÆ¤Ó3¿ÍÂ·¤¦¤ÈHoneyWorksÄó¶¡¤Î¡ÖBraveSail¡×¤òÃçËÓ¤Þ¤¸¤¯²Î¤¤¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÎ¹¤ò¾Î¤¨¹ç¤¦¡£
¤³¤³¤Ç²áµî¤Î¥é¥¤¥Ö¥°¥Ã¥º¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ä½é¤á¤ÆTrySail¤Î¥é¥¤¥Ö¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤¿¿Í¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È´Ñ»¡¤·¤Æ10Ç¯¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿3¿Í¤Ï¡¢¤½¤ÎÎò»Ë¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë²û¤«¤·¤¤¶Ê¤òÆÏ¤±¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ø¡£¤Þ¤º¤Ï2017Ç¯¤Î1st¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡Ö¶ä²ÏÅ´Æ»999¡×¤Î¥«¥Ð¡¼¤ÇÈþÎï¤Ê¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤òÄ°¤«¤»¤ë¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Æ»¤Î¤ê¤ÎÄ¹¤µ¤ËÈæÎã¤·¤ÆÀ®½Ï¤¹¤ë¥Ð¥é¡¼¥É¡ÖJourney¡×¤Ç¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê»þ´Ö¤ò±é½Ð¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö²û¤«¤·¤¤¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¤³¤Î¶Ê¤â²Î¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¡ª¡×¡Ê²ÆÀî¡Ë¤È¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¥Î¥ê¤ÎÎÉ¤¤¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¡Ö¥Ñ¡¼¥ê¡¼¡ù¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡×¡¢¥¯¡¼¥ë¤«¤Ä¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖCODING¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¡£¤µ¤é¤ËTrySail·ëÀ®Á°¤Ë3¿Í¤Ç²Î¾§¤·¤Æ¤¤¤¿¥²¡¼¥à¡Ø¥Õ¥ê¡¼¥À¥à¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥½¥ó¥°¡ÖLet¡Çs ¹×¸¥¡ª¡ÁÎø¤ÎÄ¨Ìò¤Ï1,000,000Ç¯¡Á¡×¤òÌó11Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£Ä¶¥ì¥¢¶Ê¤ÎÈäÏª¤Ë²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬ÂçÀ®¸ù¤·¤Æ¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡©¡×¤È¸ý¡¹¤Ë´î¤Ö3¿Í¡£¡Ö¤³¤³¤«¤é¤Ï¸åÈ¾Àï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¡ÊËãÁÒ¡Ë¤ÈÀú¤ë¤È¡¢²÷³è¤Ê¥¬¡¼¥ë¥º¥í¥Ã¥¯¡ÖFavorite Days¡×¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë²ñ¾ìÃæ¤¬¡Ö1¡¢2¡¢3¡ª¡×¤È¥«¥¦¥ó¥È¤·¤Æ¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡ÖWANTED GIRL¡×¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼´¥ÇÕ¥¿¥¤¥à¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡ÖSunset ¥«¥ó¥Õ¡¼¡×¤Ç²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£ºÇ¸å¤Ï¤â¤Ï¤ä¥¢¥ó¥»¥à²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖHigh Free Spirits¡×¤È¡Öadrenaline!!!¡×¤ò¾ö¤ß¤«¤±¡¢Ç®¶¸¶õ´Ö¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¥é¥¤¥ÖËÜÊÔ¤Ï¥¯¥í¡¼¥º¡£Á´¿ÈÁ´Îî¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÂÎÎÏ¤ò»È¤¤ÀÚ¤Ã¤¿3¿Í¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ÏËÜ¥é¥¤¥Ö¤Î¤¿¤á¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¡ÖCheers and Cheers!!!¡×¤Ç²Ú¡¹¤·¤¯Ëë³«¤±¡£¤ªÂ·¤¤¤Î¥é¥¤¥ÖT¥·¥ã¥Ä¤ò±©¿¥¤Ã¤¿3¿Í¤Ï¡¢¥¸¥ç¥Ã¥·¿¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤òÊÒ¼ê¤Ë²¿ÅÙ¤Ç¤â´¥ÇÕ¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿´î¤Ó¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢ËÜ¥é¥¤¥Ö¤Î±ÇÁüBlu-ray²½¡¢ 7·î¤è¤êÊüÁ÷¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡ØÍîÂè¸¼Ô¤Î³Ø±¡ÌµÁÐ¡ÁÆóÅÙÌÜ¤ÎÅ¾À¸¡¢£Ó¥é¥ó¥¯¥Á¡¼¥ÈËâ½Ñ»ÕËÁ¸±Ï¿¡Á¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤ë18th Single¡ÖÆ´ØÝ¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¡¢º£½©¤Ë¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤È±¿Æ°²ñ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖLAWSON presents TrySail Event 2026 ¥³¥ï¥¤¥»¥¤¥ë¤ÎTrick±¿Æ°²ñ¡×¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¡£¥Ó¥Ã¥°¤Ê½é²ò¶Ø¾ðÊó¤ÎÏ¢È¯¤Ë²ñ¾ì¤Ï´î¤Ó¤ËÊ¨¤¯¡£
3¿Í¤Ï¡Ö¹¬¤»¤¹¤®¤Æµã¤¤¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¤Ê¤¯¤é¤¤³Ú¤·¤¤¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê±«µÜ¡Ë¡¢¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Î10Ç¯¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é11Ç¯¡¢12Ç¯¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÄ¹¤¯¡¢³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¯·ò¹¯¤Ë³Ú¤·¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊËãÁÒ¡Ë¡¢¡Ö¤³¤Î¿ôÇ¯¤³¤ì°Ê¾å¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ëè²ó¹¹¿·¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤¤±¤½¤¦¤¸¤ã¤ó¡¢»ä¤¿¤Á¡×¡Ê²ÆÀî¡Ë¤È¸ì¤ë¤È¡¢¿ÀÆàÀî¸ø±é¤Î¤ß¤ÎÆüÂØ¤ï¤ê¶Ê¡ÖÌÀÆü¤âÀ²¤ì¤ë¡×¤ÎÈäÏª¤Ø¡£´õË¾¤ËËþ¤Á¤¿ÌÀÆü¤ò´ê¤Ã¤Æ¡¢²ñ¾ì¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼ê¤òº¸±¦¤Ë¿¶¤ê¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¹ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¿§êô¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯µ±¤¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖYouthful Dreamer¡×¡£10Ç¯¤ÎÇ¯·î¤ò·Ð¤Æ¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥È¥é¥¤¥ó¥°¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ¡¢10¼þÇ¯¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤Ë¤·¤Æ11¼þÇ¯ÌÜ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È¤Ê¤ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤òÄù¤á³ç¤Ã¤¿¡£
½ª±é¸å¡¢ºÆ¤Ó3¿Í¤Ë¤è¤ë±Æ¥Ê¥ì¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢ÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤ó¤Ç¡Ö¤â¤¦°ì·ï¹Ô¤³¤¦¤è¡ª¡×¤ÈÂÌ¡¹¤ò¤³¤Í¤ë²ÆÀî¤Ë¡¢ËãÁÒ¤¬¡Ö½ª¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¡×¤ÈÍ¡¤·¡¢±«µÜ¤Ï¡Öº£Æü¤Î³Ú¤·¤¤»×¤¤½Ð¤ò¶»¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ë¸þ¤±¤Æ±Ôµ¤¤òÍÜ¤ª¤¦¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ï¤ª³«¤¤Ë¡£ºÇ¸å¤Ï3¿Í¤Ç¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ª¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤Í¡¼¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂ£¤Ã¤Æ¡¢10¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤Î±ã¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£¤À¤¬¡¢11¼þÇ¯ÌÜ¤â¶»Ìö¤ëÌóÂ«¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£TrySail¤È¤Î¹Ò³¤¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
TEXT¡§ËÌÌîÁÏ
¥¹¥Á¡¼¥ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§ÂçÄí¸µ¡¢º´Æ£·°
LAWSON presents TrySail 10th Anniversary Live 2026 ¡ÈCheers!!!¡É
2026Ç¯5·î10Æü¡ÊÆü¡ËÂçºå¡¦¥°¥é¥ó¥¥å¡¼¥ÖÂçºå ¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯5·î17Æü¡ÊÆü¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ ¹ñÎ©Âç¥Û¡¼¥ë
5/17¡ÊÆü¡Ë¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ ¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
01.¥Þ¥¤¥Ï¡¼¥È¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë
02.¥Þ¥¤¥¯¥í¥ì¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó
03.²ÚÎï¥ï¥ó¥¿¡¼¥ó
04.¥Ð¥ó!¥Ð¥ó!!¥Ð¥ó¥¶¥¤!!!
05.¥Û¥ó¥È¤À¤è
06.¥Î¥ó¥·¥Ê¥ê¥ª¡¦¥¨¥Á¥å¡¼¥É¡¿±«µÜÅ·
07.SCORE CRACKER¡¿²ÆÀîÄÇºÚ
08.Fanfare!! ¡¿ËãÁÒ¤â¤â
09.BraveSail
10.¶ä²ÏÅ´Æ»999¡Ê¥«¥Ð¡¼¡Ë
11.Journey
12.¥Ñ¡¼¥ê¡¼¡ù¥Ñ¡¼¥Æ¥£
13.CODING
14.Let¡Çs¹×¸¥! ¡ÁÎø¤ÎÄ¨Ìò¤Ï1000000Ç¯¡Á¡Ê¥«¥Ð¡¼¡Ë
15.Favorite Days
16.WANTED GIRL
17.Sunset ¥«¥ó¥Õ¡¼
18.High Free Spirits
19.adrenaline!!!
En1.Cheers and Cheers!!!
En2.ÌÀÆü¤âÀ²¤ì¤ë
En3.Youthful Dreamer
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
TrySail 18th single
¡ÖÆ´ØÝ¡×
2026Ç¯8·î5ÆüÈ¯Çä
Í½Ìó¤Ï¥³¥Á¥é
https://trysail.lnk.to/shoukei_PKG
¡Ú´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÊCD¡ÜBD¡Ü¥°¥Ã¥º¡Ë¡Û
²Á³Ê¡§¡ï5,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÉÊÈÖ¡§VVCL-2934¡Á36
¡¦¡ÖÆ´ØÝ¡×°áÁõ½¸¹ç¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
¡¦¥½¥í¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È3¼ï
¡¦IDÉÕ¤¥×¥ì¥¼¥ó¥È±þÊç¥Á¥é¥·ÉõÆþ
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Ê½é²ó»ÅÍÍ¸ÂÄêÈ×¡¢CD only¡Ë¡Û
²Á³Ê¡§¡ï1,350¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÉÊÈÖ¡§VVCL-2937
¡¦IDÉÕ¤¥×¥ì¥¼¥ó¥È±þÊç¥Á¥é¥·ÉõÆþ¡Ê½é²ó¥×¥ì¥¹¤Î¤ß¡Ë
¡Ú´ü´Ö¸ÂÄêÀ¸»ºÈ×¡ÊCD¡ÜDVD¡Ë¡Û
²Á³Ê¡§¡ï1,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÉÊÈÖ¡§VVCL-2938¡Á39
¡¦IDÉÕ¤¥×¥ì¥¼¥ó¥È±þÊç¥Á¥é¥·ÉõÆþ
¡ãCD¡ä¡¡¢¨Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ
01.Æ´ØÝ
02.Cheers and Cheers!!!
03.Æ´ØÝ -instrumental-
04.Cheers and Cheers!!! -instrumental-
¡ãBD¡ä¢¨´°Á´È×¤Î¤ß
01.Æ´ØÝ Music Video
02.Æ´ØÝ Music Video Making
¡ãDVD¡ä¡¡¢¨´ü´ÖÈ×¤Î¤ß
01.TV¥¢¥Ë¥á¡ØÍîÂè¸¼Ô¤Î³Ø±¡ÌµÁÐ¡ÁÆóÅÙÌÜ¤ÎÅ¾À¸¡¢S¥é¥ó¥¯¥Á¡¼¥ÈËâ½Ñ»ÕËÁ¸±Ï¿¡Á¡Ù¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥à¡¼¥Ó¡¼
Áá´üÍ½ÌóÆÃÅµ
ÆÃÅµÆâÍÆ¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È(ÄÌÈÎ´Þ¤à)¡¦¥²¡¼¥Þ¡¼¥ºÁ´Å¹(¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×´Þ¤à)¡¦Sony Music Shop
Í½ÌóÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§6·î30Æü(²Ð)23:59¤Þ¤Ç
Áá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¤Î¤´Í½Ìó¤Ï¥³¥Á¥é
https://trysail.lnk.to/shoukei_PKG_souki
¢¨ÆÃÅµ¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ°Ê³°¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨CD1Ëç¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤1¤ÄÆÃÅµ¤ò¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Ë¡¿ÍÊÌÆÃÅµ¡ãTrySail¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡ä¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨³¨ÊÁ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç³¨ÊÁ¤ÏÆ±°ì¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¾¦ÉÊ°ú¤¼è¤ê»þ¤Î¤ªÅÏ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀèÃå¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤ÓÆÃÅµÆâÍÆ¡§
Á´¹ñ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡ÊÄÌÈÎ´Þ¤à¡Ë¡§LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É(¥¢¥Ë¥á¥¤¥Èver.)
¥²¡¼¥Þ¡¼¥ºÁ´Å¹¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×´Þ¤à¡Ë¡§LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É(¥²¡¼¥Þ¡¼¥ºver.)
¤È¤é¤Î¤¢¤Ê¡ÊÄÌÈÎ´Þ¤à/ÃÓÂÞÅ¹¤Ï¤´Í½Ìó¤Î¤ß¤Î¾ì¹ç¤¢¤ê¡Ë¡§LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É(¤È¤é¤Î¤¢¤Ê ver.)
¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×¡§LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É(¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥× ver.)
TOWER RECORDSÁ´Å¹¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Þ¤à/°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯)¡§LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É(¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É ver.)
HMVÁ´Å¹(HMV&BOOKS online´Þ¤à)¡¦Loppi(¥í¡¼¥½¥óÅ¹Æ¬Ã¼Ëö)¡§LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É(HMV ver.)
TSUTAYA RECORDS¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë¢¨TSUTAYA¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÏÂÐ¾Ý³°¡§LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É(TSUTAYA ver.)
WonderGOO/¿·À±Æ²(°ìÉôÅ¹çÔ½ü¤¯) ¤ª¤è¤Ó¿·À±Æ²WonderGOO¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡§LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É(WonderGOO/¿·À±Æ² ver.)
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É(¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È ver.)
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É(³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹ ver.)
Amazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±
Sony Music Shop¡§¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É(Sony Music Shop ver.)
¢¨ÆÃÅµ¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ1Ëç¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤1¤Ä¹ØÆþÆÃÅµ¤ò¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¢¨ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ï°ìÉô¤ò½ü¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ°Ê³°¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡üºîÉÊ¾ðÊó
¡ØÍîÂè¸¼Ô¤Î³Ø±¡ÌµÁÐ¡ÁÆóÅÙÌÜ¤ÎÅ¾À¸¡¢£Ó¥é¥ó¥¯¥Á¡¼¥ÈËâ½Ñ»ÕËÁ¸±Ï¿¡Á¡Ù
¡Ú¸¶ºî¡Û
¸¶ºî¡§ÇòÀÐ¿·
Ì¡²è¡§¤±¤ó¤¿¤í¤¦
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§µû¥Ç¥Ë¥à
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
´ÆÆÄ¡§ÀÐ°æµ×»Ö
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÀÖÈø¤Ç¤³
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¸ÅÀî±Ñ¼ù
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§EMT¥¹¥¯¥¨¥¢¡¼¥É
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
¥¨¥Õ¥¿¥ë¡§ÇßÅÄ½¤°ìÏ¯
¥¢¥Ê¥¹¥¿¥·¥¢¡§¾®»³ÆâÎç±û
¥Þ¡¼¥ê¥ó¡§ÇòÀÐÀ²¹á
¥¨¥Õ¥¿¥ë¡Ê¸¼Ô/Ï·¿Í¡Ë¡§ÅìÃÏ¹¨¼ù
¥¨¥Õ¥¿¥ë¡ÊÍÄ¾¯´ü¡Ë¡§Ê¡¸¶°½¹á
¥¤¥ê¥¢¡§²ÃÆ£±ÑÈþÎ¤
¥Õ¥ì¥¤¥¶¡¼¡§Ê¿ÀîÂçÊå¡¡¤Û¤«
ED¥Æ¡¼¥Þ
¡ÖÆ´ØÝ¡×
TrySail
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§sabio
¡ÊSACRA MUSIC / Sony Music Labels¡Ë
¡ãTrySail¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
ËãÁÒ¤â¤â(¤¢¤µ¤¯¤é¡¦¤â¤â)¡¢±«µÜÅ·(¤¢¤Þ¤ß¤ä¡¦¤½¤é)¡¢²ÆÀîÄÇºÚ(¤Ê¤Ä¤«¤ï¡¦¤·¤¤¤Ê)¤Ë¤è¤ë½÷ÀÀ¼Í¥¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡¢TrySail(¥È¥é¥¤¥»¥¤¥ë)¡£
³Ú¶Ê¡¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¦¥À¥ó¥¹¡¦Èà½÷¤¿¤Á¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢½÷ÀÀ¼Í¥¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÃæ¤Ç¤â°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2015Ç¯¤ËCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2017Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é2Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ½é¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥é¥¤¥Ö¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¡£¤µ¤é¤Ë2019Ç¯¤Ë¤Ï¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ëÁ´¹ñ20¸ø±é¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤ò´º¹Ô¡¢ 2021Ç¯¤Ë¤ÏÂå¡¹ÌÚÂè°ìÂÎ°é´Û¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¡¢Ãå¼Â¤Ë¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¿¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥¢¥Ë¥á¥½¥ó¥°¤Î¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖAnimelo Summer Live¡×ÄÌ¾Î¡È¥¢¥Ë¥µ¥Þ¡É¤Ë¤Æ¡¢Âç¥È¥ê¤òÃ´Åö¡£ÍâÇ¯2023Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ë¤ÆËèÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂçµ¬ÌÏ¥¢¥Ë¥á¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥ê¥¹¥¢¥Ë¡ªLIVE¡×¤Ç¤âÂç¥È¥ê¤òÃ´Åö¤·¡¢¥¢¥Ë¥½¥ó³¦¤Ç¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò³Î¸Ç¤¿¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2023Ç¯¤Ë¤ÏÀ¼Í¥¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤È¤Ê¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖTHE FIRST TAKE¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¼«¿ÈºÇÂç¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Öadrenaline!!!¡×¤òÈäÏª¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤âÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°Ãæ¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥½¥í³Ú¶Ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÁ´°÷¤¬¥ª¥ê¥³¥ó¥Á¥ã¡¼¥È¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢À¼Í¥¤È¤·¤Æ¤â¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤¬µ±¤¯»Ñ¤¬¡¢Éý¹¤¤Ç¯Âå¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
©ÇòÀÐ¿·¡¦¤±¤ó¤¿¤í¤¦¡¦µû¥Ç¥Ë¥à¡¿SQUARE ENIX¡¦¡ÖÍîÂè¸¼Ô¤Î³Ø±¡ÌµÁÐ¡ÁÆóÅÙÌÜ¤ÎÅ¾À¸¡¢£Ó¥é¥ó¥¯¥Á¡¼¥ÈËâ½Ñ»ÕËÁ¸±Ï¿¡Á¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
TrySail¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È
https://trysail.jp/
¥¢¥Ë¥á¡ØÍîÂè¸¼Ô¤Î³Ø±¡ÌµÁÐ¡ÁÆóÅÙÌÜ¤ÎÅ¾À¸¡¢£Ó¥é¥ó¥¯¥Á¡¼¥ÈËâ½Ñ»ÕËÁ¸±Ï¿¡Á¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://rakudai-anime.com/