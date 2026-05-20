“独島”の植物に「竹島」の名　韓国が消したい“日本の痕跡”と国際ルールのジレンマ

韓国に残る「日本式の名前」を排除し、独自の名称を取り戻そうとする動きが活発化している。

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韓国では昨今、「植物主権」という耳慣れない概念が再び大きな関心を集めている。その契機となったのは、5月15日の「世宗大王の誕生日」に際して公開された一つの動画コンテンツだ。

韓国のエンターテインメント界で著名なナ・ヨンソクPDと、「韓国広報専門家」を自称して広報活動を展開する大学教授のソ・ギョンドク氏が、国立樹木園と協力して制作した多言語映像が話題を呼んでいる。

映像の主題は「ハングルを守った朝鮮の植物学者」。日本統治下の朝鮮半島において自国の植物が韓国語で呼ばれる機会を奪われ、分類や記録の主導権を日本人の学者が握っていた歴史が動画内で語られている。

そうした状況下で、当時の朝鮮の学者たちは朝鮮博物研究会を組織し、「クムガンチョロン」や「バラムコッ」、「ケブルジュモニ」といった独自の名称を学術的な記録に留めようと尽力したという。

ソ・ギョンドク氏は、自国の手で植物の名称と記録を確立しようとした学者たちの知られざる功績を伝えたかったと語る。また、統治時代の痕跡を拭い去り、回復させてきた歴史を通じて「植物主権」の重みを広く認識させたいとの考えを示した。

ソ・ギョンドク氏（写真提供＝OSEN）

植物主権とは、単に植物そのものの存在だけでなく、その名称や由来、分類といった記録を誰の視点で構築するかという問題に集約される。

一見すると純粋な植物学の議論に見えるが、韓国においては植民地支配という負の記憶が密接に関わっているのだ。

植民地時代、朝鮮半島の植物を網羅的に調査し、学名として登録したのは日本の学者たちであった。その中心人物の一人が、中井猛之進である。

2019年の現地報道によれば、朝鮮半島の特産植物527種のうち、実に327種の学名に「Nakai」という名前が含まれていると指摘された。分類の変更によって数字は変動するため取り扱いには注意を要するが、固有種に日本人学者の名が刻まれていることへの強い問題意識は根強く残っている。

植民地支配の記憶が残る学名の実態

具体例として、「クムガンチョロン」という植物が挙げられる。日本名は「ハナブサソウ」で、学名は「Hanabusaya asiatica（Nakai）Nakai」と記されている。朝鮮半島の固有種でありながら、そこには中井の名と共に、初代公使であった花房義質の名に由来する表記が含まれている。

韓国の立場からすれば、自国の固有植物に日本人学者の名だけでなく、当時の外交官の名までもが刻まれている事実は受け入れがたいものである。

また、「ミソンナム（ウチワノキ）」も象徴的な事例だ。朝鮮半島を代表する固有種であり、学名は「Abeliophyllum distichum Nakai」となっている。

過去の韓国メディアの指摘によれば、この植物は1917年に韓国人学者のチョン・テヒョン博士が発見したものであるが、中井が自身の名前のみを学名に冠し、日本式の名称で発表したとされている。

自分たちの土地で自国の学者が発見した植物であるにもかかわらず、世界の学術的記録には日本人学者の功績として残るという構図が、反発を招いているのだ。

さらに皮肉な状況にあるのが、竹島（韓国名・独島）に自生する植物である。

報道によれば、同島に自生する固有種「ソムキリンチョ」の学名は「Sedum takesimense Nakai」である。「takesimense」は日本式の呼称である「竹島」に由来し、そこに従前の中井の名が並ぶ。

韓国側にとって、これは二重の意味で屈辱的な名称と言えるだろう。

自国の領土と主張する島に咲く花に、日本側の地名表記と日本人学者の名が刻まれている。学名が、領土問題と過去の統治時代の記憶を同時に想起させる装置となっているのだ。

国際的な命名規約と植物主権をめぐる闘い

こうした背景から、近年では独島で新種が発見された際、「dokdoensis」という種小名を付与する事例が増加している。

例えば、長年警備隊員を悩ませてきた吸血昆虫には「Culicoides dokdoensis」という学名が付けられた。現在までに、このように「独島」の名を冠した生物は40種にまで達している。

日本式の表記ではなく、韓国の言葉で領土の存在を世界に記録し直そうとする試みと言える。

しかし、既存の学名を「統治時代の名残である」という理由だけで変更することは極めて困難だ。

植物の学名は国際的な命名規約によって厳格に定められており、政治的な意図や国民感情によって容易に書き換えられるものではない。たとえ韓国国内で不快感があったとしても、国際社会で通用している学名を一方的に抹消することはできないのが実情である。

だからこそ、韓国は別の形での「主権回復」を模索している。

今回紹介された朝鮮人学者たちの活動を周知することもその一環だ。日本人による記録とは別に、独自の名称を学術的に残そうとした努力を評価し、継承していくことに価値を見出している。

また、英語名称の修正も進められている。2022年には、一部の自生植物の英名から「Japan」という単語を取り除く作業が行われた。学名と異なり、一般名称に近い英名は、比較的変更や普及が容易であるためだ。

つまり、国際学名を即座に変えることはできなくとも、韓国語名や英名、教育資料などを通じて、植物の歴史を自分たちの視点で再定義しようとしているのである。

（写真＝サーチコリアニュース編集部）

「植物主権」という言葉が象徴するのは、単に名前を書き換えることではない。学名に刻まれた「Nakai」や「takesimense」を消すことは難しくとも、その傍らに自国の言葉と記録を積み重ねていく姿勢である。

ナ・ヨンソクPDのような著名人が関わることで、専門的で難解な分類学の問題が、一般大衆に身近な歴史問題として浸透しつつある。

植物の名前は、単なる記号ではない。誰がそれを見出し、どのように記録したのかという歴史の証明でもある。

韓国における植物主権の議論は、一見すると過度なナショナリズムの表れに見えるかもしれない。しかしその本質は、統治時代の記録を誰の視点で読み解き、いかに次世代へ伝えていくかという、歴史の主体性を取り戻すための闘いなのである。

（記事提供＝スポーツソウル日本版）