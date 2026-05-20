シーチキンなど値上げ 8月1日出荷分から はごろもフーズ

はごろもフーズは8月1日出荷分から、「シーチキン」をはじめ青魚パウチの「健康シリーズ」、パスタソース、乾物製品（削り節など）を値上げする。

中東情勢の緊迫化に伴う原油価格の高騰を背景に、シーチキン・乾物製品の主原料であるまぐろ・かつおの価格が著しく上昇している。さば原料は、ノルウェーさばの漁獲量減少などの影響で価格が高騰。空缶やパウチ・フィルムなどの容器包装資材や副資材、燃料費などが上昇し、製造コストが悪化しているため。

対象製品は家庭用114品、業務用46品、上げ幅は家庭用（参考小売価格／税抜）9.2〜33.3％、業務用は9.2〜33.3％の値上げとなる。

「シーチキン」は「シーチキンLフレーク70g缶」「シーチキンマイルド70g缶」など家庭用80品、参考小売価格（税抜）6.7〜25％の値上げ。業務用は32品、9.2〜33.3％の値上げ。

総菜類は、「さばで健康みそ煮」「いわしで健康煮つけ」（パウチ）など家庭用10品、参考小売価格（税抜）9.1〜9.3％の値上げ。

パスタソースは「おさかなでPASTAさばの塩レモンソース（パウチ）」など計2品、同9.2％の値上げ。

乾物製品は「かつおパックはごろも舞2g5袋」「焙炒ソフトパックはごろも舞1.5g6袋」など家庭用計22品、同25〜29.7％の値上げ。業務用は14品、15〜30％の値上げとなる。

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