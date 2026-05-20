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YouTubeチャンネル「鍋ログちゃんねる。」が、「【SOUND PEATS CC】レビュー｜耳に挟むだけで聞こえる。「ながら聴き」でも妥協のない音質。」と題した動画を公開した。同動画では、SOUND PEATSのイヤーカフ型イヤホン「CC」を取り上げ、ながら聴きイヤホンでありながら音質に妥協がない点を中心に、その実力をレビューしている。



動画内で最も高く評価されたのは、「ながら聴きなのに高音質」である点だ。ながら聴きイヤホンは音質面である程度妥協するものと考えていたというが、「普通に音が良い」「低域の量感も充分」と評価。「イヤーカフ型イヤホンの可能性を感じることができるくらい感動するレベルの音質」と絶賛した。



さらに、軽い装着感も大きなメリットとして強調している。耳に挟むタイプのためメガネやマスクと干渉せず、「装着していることを忘れるくらい自然に着用できる」と語る。また、IPX5の高い防水性能や、左右の概念がなくケースへ直感的に収納できるギミック、音漏れの少なさも高く評価した。一方で、気になった点として「Qi充電には非対応」であることを挙げ、次作への対応に期待を寄せている。



最後には、本製品が適している層を具体的に提示。周囲の音が聞こえなくなると危険な「育児や家事をされている主婦（夫）」や、急な声掛けに反応する必要がある仕事中のユーザー、安全確保が不可欠な散歩をする人におすすめだと解説している。高音質かつ高機能でコスパも良く、「私としては迷いなくオススメのできる商品」と断言し、日常のあらゆるシーンで活躍するアイテムとして強く推奨した。