様々な種類のげたを一堂に集めた展示会が、鶴岡市の致道博物館で開かれています。



展示会は輸出工芸品の研究を行っている国学院大学・客員教授の金子皓彦さんが10年以上にわたって集めたげたを一堂に集めたものです。

げたの始まりといわれている「田下駄」は昭和30年代頃まで稲作に使われていたもので、その起源は約2000年前の弥生時代と伝えられています。

一方、歯の部分が約60センチもあるロングサイズのげたは山伏が、険しい山道など足場の悪い場所を歩く際に用いていたもので、バランス感覚を養う履物とされています。

このほかにも鉄でできたげたやミニチュアサイズのげたなど様々な種類のげたが約1200足、展示されています。会場には金子さんと親交があり、骨董品の収集家でもあるロックバンド「THE ALFEE」の坂崎幸之助さんが集めたげたの引札も展示されています。引札はいまでいうチラシのようなもので、坂崎さんのコレクションの中から主に、明治時代に使われていたものを初公開しています。

この展示会は鶴岡市の致道博物館で6月28日まで開かれています。

