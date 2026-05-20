ソニー「1000X THE COLLEXION」発表。金属と合皮で上品さを演出、豊かな独自サウンドを聴いてきた
ソニーは5月20日、ワイヤレスヘッドホンにおける新製品として「1000X THE COLLEXION」を発表した。合皮と金属素材を丁寧にあしらって上品な外装に仕上げられた点が特徴で、既存のWH-1000XMシリーズのバリエーションモデルのような形で用意される。6月5日発売予定。
ソニーワイヤレスヘッドホン新製品としては、WH-1000XMシリーズに直接並ばない独自ルールでのネーミングが行われた新モデル。製品の外観を見たときに金属素材と合皮素材の2種類のみで構築されている点が特徴で、素材そのものの良さを際立たせて質感の高さを表現。金属部分は細く、内部のクッション部分を大きくしたことでデザイン性と快適性の両立にも努められている。
プラチナことホワイトモデル
○実機を聴いてきた。ゆったりリスニングを強く志向したゴージャスモデル
発表に先駆けてサンプル実機に触れられた。デザインがかなりミニマルにまとめられたWH-1000XM4を愛用している筆者にとって、まず一番驚かされたのがとてもラグジュアリーな外観。イヤーカップ部の合皮素材はこれまでの樹脂素材から大幅に質感が高まっているうえ、ヒンジ部にあしらわれたステンレスがとても上品。キレイにまとめられすぎているからか、ケーブル接続用の開口部はちょっと目立つ気もする。
ケースから取り出した様子。カップが薄くなったことで既存モデルとは印象が異なっている
クッションは分厚くて快適。短時間の試聴では蒸れるような不快感もなかった
ヒンジに採用されるステンレスは光沢のあるなしがパーツによって使い分けられ、印象にグラデーションをつけている
無段階でスムーズに調整できるヘッドバンド。昨今の高価格帯モデルではぜひ採用してほしい重要な要素
ケースには取っ手がついている。WH-1000XM6とは異なり折りたたんでの収納には対応しない
首にかけたとき、内側が前を向いてしまう問題がついに解消した
製品には用意されたXperiaを接続し、実際に音を聴くことができた。一聴してWH-1000XM6とは志向された音づくりの方向性が全く異なっていることがわかる。精密な原音再生やボーカルの力強い厚みが楽しめるというよりは、ゆったり音楽に包まれるような感触。低音や高音が独立して主張することはなく、リスニング体験としてまとめられている。WH-1000XMシリーズの傾向とは大きく異なるので、デザインで1000X THE COLLEXIONが気に入ったユーザーも一度実機を試したほうがいいと思う。
プラチナ、ブラックが用意される
普段はブラックしかあまり考えないが、プラチナの金属仕上げが素晴らしくてとても魅力的
本体も厚みが45.4mmあったWH-1000XM6から40.2mmへと大幅に薄くなり、ファッションにより溶け込みやすくしたとのこと。内部空間の最適化によって耳が当たらないよう配慮されたほか、ヘッドバンドをWH-1000XM6より幅広くして安定感を高め、無段階スライダーの採用でがたつきも抑制した。
ドライバーユニットには1000X THE COLLEXIONのために開発した30mm専用設計ユニットを採用し、統合プロセッサー「V3」を初めて搭載。ノイズキャンセリングプロセッサー「QN3（M6と同等）」を組み合わせて、先読み型ノイズシェーパーによる音声への応答性を高めている。
Walkmanテクノロジーの活用もM6と同等ながら、さらに厳選した内部パーツを基盤の構造やレイアウトまで最適化して吟味し、残響や音場の広がり、余韻をより豊かに表現したとしている。サウンドマスタリングエンジニアとの共創も継続されており、アーティストが込めた思いを届ける音質が志向された。
ドライバの実物を眺められた。思ったより小さい
昨今では音楽鑑賞以外でのヘッドホン利活用も進んでいるため、ソニーが独自に展開する「360 Upmix」機能が強化されている点も特徴。スタンダードに加え、M6で搭載したCinema、さらに新しくMusicとGameプリセットを備えており、ストリーミングなど通常のステレオ音源をより臨場感を高めた形で楽しめる。これまではアプリの併用が前提だったが、本体に専用ボタンを備えて単体でも切り替えることが可能だ。
リスニングモードはアプリだけではなく本体から選べて便利。アプリの画面は開発中で正式バージョンでは変更されている場合がある
5分で1.5時間使える急速充電に加え、最大80%までの充電でバッテリーの消耗を抑制するいたわり充電機能も新しく備えた。カラーバリエーションにはブラックとプラチナを用意し、BluetoothコーデックとしてSBC / AAC / LDAC / LC3をサポートする。付属品はオーディオケーブル、キャリングケース、保証書、リファレンスガイド。
開発者にとって金属素材の採用は悲願だったのかなと感じさせられた
ソニーワイヤレスヘッドホン新製品としては、WH-1000XMシリーズに直接並ばない独自ルールでのネーミングが行われた新モデル。製品の外観を見たときに金属素材と合皮素材の2種類のみで構築されている点が特徴で、素材そのものの良さを際立たせて質感の高さを表現。金属部分は細く、内部のクッション部分を大きくしたことでデザイン性と快適性の両立にも努められている。
○実機を聴いてきた。ゆったりリスニングを強く志向したゴージャスモデル
発表に先駆けてサンプル実機に触れられた。デザインがかなりミニマルにまとめられたWH-1000XM4を愛用している筆者にとって、まず一番驚かされたのがとてもラグジュアリーな外観。イヤーカップ部の合皮素材はこれまでの樹脂素材から大幅に質感が高まっているうえ、ヒンジ部にあしらわれたステンレスがとても上品。キレイにまとめられすぎているからか、ケーブル接続用の開口部はちょっと目立つ気もする。
ケースから取り出した様子。カップが薄くなったことで既存モデルとは印象が異なっている
クッションは分厚くて快適。短時間の試聴では蒸れるような不快感もなかった
ヒンジに採用されるステンレスは光沢のあるなしがパーツによって使い分けられ、印象にグラデーションをつけている
無段階でスムーズに調整できるヘッドバンド。昨今の高価格帯モデルではぜひ採用してほしい重要な要素
ケースには取っ手がついている。WH-1000XM6とは異なり折りたたんでの収納には対応しない
首にかけたとき、内側が前を向いてしまう問題がついに解消した
製品には用意されたXperiaを接続し、実際に音を聴くことができた。一聴してWH-1000XM6とは志向された音づくりの方向性が全く異なっていることがわかる。精密な原音再生やボーカルの力強い厚みが楽しめるというよりは、ゆったり音楽に包まれるような感触。低音や高音が独立して主張することはなく、リスニング体験としてまとめられている。WH-1000XMシリーズの傾向とは大きく異なるので、デザインで1000X THE COLLEXIONが気に入ったユーザーも一度実機を試したほうがいいと思う。
プラチナ、ブラックが用意される
普段はブラックしかあまり考えないが、プラチナの金属仕上げが素晴らしくてとても魅力的
本体も厚みが45.4mmあったWH-1000XM6から40.2mmへと大幅に薄くなり、ファッションにより溶け込みやすくしたとのこと。内部空間の最適化によって耳が当たらないよう配慮されたほか、ヘッドバンドをWH-1000XM6より幅広くして安定感を高め、無段階スライダーの採用でがたつきも抑制した。
ドライバーユニットには1000X THE COLLEXIONのために開発した30mm専用設計ユニットを採用し、統合プロセッサー「V3」を初めて搭載。ノイズキャンセリングプロセッサー「QN3（M6と同等）」を組み合わせて、先読み型ノイズシェーパーによる音声への応答性を高めている。
Walkmanテクノロジーの活用もM6と同等ながら、さらに厳選した内部パーツを基盤の構造やレイアウトまで最適化して吟味し、残響や音場の広がり、余韻をより豊かに表現したとしている。サウンドマスタリングエンジニアとの共創も継続されており、アーティストが込めた思いを届ける音質が志向された。
ドライバの実物を眺められた。思ったより小さい
昨今では音楽鑑賞以外でのヘッドホン利活用も進んでいるため、ソニーが独自に展開する「360 Upmix」機能が強化されている点も特徴。スタンダードに加え、M6で搭載したCinema、さらに新しくMusicとGameプリセットを備えており、ストリーミングなど通常のステレオ音源をより臨場感を高めた形で楽しめる。これまではアプリの併用が前提だったが、本体に専用ボタンを備えて単体でも切り替えることが可能だ。
リスニングモードはアプリだけではなく本体から選べて便利。アプリの画面は開発中で正式バージョンでは変更されている場合がある
5分で1.5時間使える急速充電に加え、最大80%までの充電でバッテリーの消耗を抑制するいたわり充電機能も新しく備えた。カラーバリエーションにはブラックとプラチナを用意し、BluetoothコーデックとしてSBC / AAC / LDAC / LC3をサポートする。付属品はオーディオケーブル、キャリングケース、保証書、リファレンスガイド。
開発者にとって金属素材の採用は悲願だったのかなと感じさせられた