◆米大リーグ パドレス―ドジャース（１９日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

卓球女子で五輪３大会メダリストの石川佳純さんが１９日（日本時間２０日）、ドジャース戦が行われるパドレスの本拠地ペトコパークを訪れた。試合前に始球式を務める。試合前に取材に応じ、「練習もこんなに近くで見れて感動してます。緊張してます。さっき松井さんと少しごあいさつしてもらって、今日はキャッチしてくださるみたいなのでうれしいです！」と話した。

パドレスには、ダルビッシュ有投手と松井裕樹投手が所属。ドジャースには大谷翔平投手、山本由伸投手、佐々木朗希投手が所属している。

石川さんがスポーツアンバサダーを務める木下グループが１９日に始球式を務めることを発表。木下グループとサンディエゴ・パドレスは２０２４年以来、パートナーシップを結んでいる。石川さんは「この様な貴重な機会をいただき、とても光栄です。メジャーリーグを生観戦することは初めてなので、とても楽しみです。始球式、ストライクを決められるよう全力で務めさせていただきます！」とコメントしていた。