元中日・吉見一起氏が伝授…“間違っていい高さ・コース”を意識した思考

投手でありがちなミスが、“実戦で甘くなるコントロール”。ストライクゾーンぎりぎりに投げようとしたのに真ん中付近に入り、痛打された経験のある投手は少なくないだろう。正確なコントロールを武器に中日でエースとして活躍し、日本代表「侍ジャパン」の投手コーチも務めた吉見一起氏は、致命的な投球ミスを防ぐための思考法を明かしている。

投手は基本的に低めへの投球を求められる。右打者に対して、右投手が外角低めに投げようとした時、ピンポイントで狙うと過度なプレッシャーがかかる。狙った的が小さいと、打者に早く正対したり体が前に突っ込んだり、バランスを崩す原因になるという。吉見氏は実戦で“百発百中”は不可能と考え、考え方を変えていた。

目標を大きくしていたそうで、ピンポイントではなく「間違っていい方向も一緒に見る」のがコツ。コースを間違えたくない場面なら、縦に広く見て外角低めと外角の真ん中をターゲットに定める。的を広げることで、精神的なゆとりが生まれる。

得点圏に走者がいる場面では、失投を防ぐ見方が重要になる。「どうせ間違えるならボールにした方がいい」と考え、外角低めを狙う場合はその下のボールゾーン、あるいはボール1つ分外のコースをセットにして目標設定する。きっちり外角低めにいかなくてもボールならば、痛打される確率は低くなる。

コントロールが良い投手は、走者を背負った場面でミスしない。「そこに投げられるんじゃないか」と自分に思い込ませることで、通常のフォームで投げられるようになる。的を絞りすぎるのではなく大きく捉えることが、大崩れしない投球に繋がる。（First-Pitch編集部）