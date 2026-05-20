オズワルド伊藤、爆弾発言！「嫌いな先輩芸人」を聞かれ…“超大物”の名前を告白

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5月18日（月）深夜に放送された『あのちゃんねる』では、ゲストのオズワルド伊藤俊介からとんでもない爆弾発言が飛び出す場面があった。

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この日は、「あのサッカー部」第2弾を放送。JO1とINIのサッカー好きなメンバー12名で結成されたスペシャルユニット「JI BLUE」をゲストに迎え、さまざまなサッカー対決が繰り広げられた。

最初の対決は、センタリングと同時に出題される質問に瞬時に答え、ボレーシュートを決めるゲーム。

ここで出された質問が一癖あるものばかりだった。例えばあのには「ベッキーの次に嫌いな芸能人は？」、9番街レトロ・なかむらしゅんには「嫌いな先輩芸人は？」と、あのチームには答えづらい難問ばかりが用意されていた。

一方、JO1・與那城奨には「将来何になりたい？」、INI・後藤威尊には「座右の銘は？」と、イージーな問題ばかり。人によってあまりにも質問の難易度が違うことに、あのが「おかしい」と不満を漏らす一幕もあった。

そんななか、あのチームのラストは、元サッカー日本代表・本並健治がセンタリングを上げ、オズワルド・伊藤がシュートを打つことに。そこで本並が引いたお題は、なかむらと同じ「嫌いな先輩芸人は？」という質問だった。

答えるのが難しい難問をぶつけられた伊藤は、何かを叫びながら必死に足を伸ばしたが、ボールはゴールポストの外へそれてしまう。

伊藤が叫んだ言葉に、一同は「なんて？」と一斉に問いただす。すると伊藤は「本当にパッて最初に頭に浮かんだ人が上すぎて、ちょっと自分でも引いちゃって言えなかったです」と笑いながら釈明した。これにはあのも「えー！本当にいるんだ」と興味津々な様子。

周囲から促され、観念した様子の伊藤は「ハマってないな、ちょっと苦手かもなっていうだけ。マジで大好き。めっちゃ尊敬してて」と必死に前置きしたうえで、その人物の名前を「（明石家）さんまさん」と告白した。まさかのビッグネームに、一同は「うわー！」と大きな驚きに包まれた。

「嫌いとかじゃない。マジでめっちゃ大好きなんだけど、個人的にあんまりハマってないだろうなって思うだけで」と必死に言い訳を続ける伊藤。しかし、その往生際の悪い姿に、後輩のなかむらから「伊藤さん、それはないよ。そんなゲームじゃないよ」と冷ややかなツッコミが飛んでいた。