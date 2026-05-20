オズワルド伊藤、爆弾発言！「嫌いな先輩芸人」を聞かれ…“超大物”の名前を告白

5月18日（月）深夜に放送された『あのちゃんねる』では、ゲストのオズワルド・伊藤俊介からとんでもない爆弾発言が飛び出す場面があった。

【映像】オズワルド伊藤、爆弾発言！「嫌いな先輩芸人」を聞かれ…“超大物芸人”の名前を告白！

この日は、「あのサッカー部」第2弾を放送。JO1とINIのサッカー好きなメンバー12名で結成されたスペシャルユニット「JI BLUE」をゲストに迎え、さまざまなサッカー対決が繰り広げられた。

最初の対決は、センタリングと同時に出題される質問に瞬時に答え、ボレーシュートを決めるゲーム。

ここで出された質問が一癖あるものばかりだった。例えばあのには「ベッキーの次に嫌いな芸能人は？」、9番街レトロ・なかむらしゅんには「嫌いな先輩芸人は？」と、あのチームには答えづらい難問ばかりが用意されていた。

一方、JO1・與那城奨には「将来何になりたい？」、INI・後藤威尊には「座右の銘は？」と、イージーな問題ばかり。人によってあまりにも質問の難易度が違うことに、あのが「おかしい」と不満を漏らす一幕もあった。

そんななか、あのチームのラストは、元サッカー日本代表・本並健治がセンタリングを上げ、オズワルド・伊藤がシュートを打つことに。そこで本並が引いたお題は、なかむらと同じ「嫌いな先輩芸人は？」という質問だった。

答えるのが難しい難問をぶつけられた伊藤は、何かを叫びながら必死に足を伸ばしたが、ボールはゴールポストの外へそれてしまう。

伊藤が叫んだ言葉に、一同は「なんて？」と一斉に問いただす。すると伊藤は「本当にパッて最初に頭に浮かんだ人が上すぎて、ちょっと自分でも引いちゃって言えなかったです」と笑いながら釈明した。これにはあのも「えー！本当にいるんだ」と興味津々な様子。

周囲から促され、観念した様子の伊藤は「ハマってないな、ちょっと苦手かもなっていうだけ。マジで大好き。めっちゃ尊敬してて」と必死に前置きしたうえで、その人物の名前を「（明石家）さんまさん」と告白した。まさかのビッグネームに、一同は「うわー！」と大きな驚きに包まれた。

「嫌いとかじゃない。マジでめっちゃ大好きなんだけど、個人的にあんまりハマってないだろうなって思うだけで」と必死に言い訳を続ける伊藤。しかし、その往生際の悪い姿に、後輩のなかむらから「伊藤さん、それはないよ。そんなゲームじゃないよ」と冷ややかなツッコミが飛んでいた。