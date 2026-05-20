「ライバル国は万全の体制を…」南野拓実の“メンター帯同”に韓国メディアが驚き「頂点を見据えるチームは準備も異なる」

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怪我の影響により、北中米ワールドカップ（W杯）日本代表メンバーに選ばれなかった南野拓実（モナコ）が大会期間中、チームに帯同することが正式に決定した。5月18日、日本サッカー協会の山本昌邦技術委員長がモナコとの協議により、「了承を得た」と明かしたと報じられている。

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南野は昨年12月に左膝前十字靱帯を断裂。現在も回復途中であるため、2大会連続でのメンバー入りは果たせなかった。だが代表メンバー26名決定後、森保一監督が、選手のメンタル面などのサポートを行う役割で南野を帯同させる構想があると発言していた。

代表でのキャリアも長く、前回カタールW杯から森保ジャパンの主力としてチームを支えてきた南野。今大会においても、ピッチに立てなくとも日本代表の重要な“戦力”になり得ると、森保監督や協会スタッフは大きな期待を寄せる。

この異例とも言える対応に、同じくアジアからW杯に出場する韓国の現地ニュースサイト『Chosun Biz』が注目。5月19日、同メディアは、「南野が精神的支柱として日本代表に帯同…W杯優勝へ士気向上役に」と銘打ったトピックを配信した。その中では、正式に決定した南野の大会での役割について、以下の様に綴っている。

「大怪我により北中米W杯の最終メンバーから外れた南野だが、選手ではなく“メンター”として日本代表に帯同することになった。日本サッカー協会（JFA）も、彼の存在がチームにとって不可欠だと判断したためだ」