Mrs. GREEN APPLEの冠番組『テレビ×ミセス』（TBS系）が5月18日に放送され、ゲストとしてM!LKが出演。それぞれのメンバーが収録時のオフショットを自身のInstagramに公開している。

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Mrs. GREEN APPLEはM!LKの「好きすぎて滅！」をコラボパフォーマンス。M!LKの衣装チームが番組のために特別に用意したグリーンアップルカラーの衣装を着用している。さらに大森元貴による新コーナー「おやっさん印の！元祖せっかち屋台」がスタート。佐野勇斗を迎えトークを繰り広げた。

大森はM!LKとの集合写真のほか、屋台のおやっさんに扮する姿、「めっちゃM!LK」と自画自賛していた衣装を着用したセルフィーを投稿。M!LKの塩粼太智は「夢すぎるコラボ！！歌ってる時耳の中が幸せでした」と爆裂する嬉しさを綴っている。

コメントでは「めちゃくちゃ最高過ぎて滅！」「素敵なコラボ見れて嬉しかったよ」「ニッコニコでかわいいね」といった声が集まっている。

（文＝リアルサウンド編集部）