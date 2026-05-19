スヌーピーの刺しゅうがかわいい「ROOTOTE」の注目バッグは整理が苦手な人にこそおすすめ
トートバッグ専門ブランド「ROOTOTE」から、スヌーピーをデザインした注目トートを紹介。ガーデニングバッグを思わせるたくさんのポケットと、カラフルな刺しゅうデザインが目を引く、デイリーユースなアイテムだ。
【写真】「ROOTOTE」で発売中のスヌーピーが刺しゅうされた機能抜群のトート2種を見る
収納力抜群の「DELI ポケッツ」(各4950円)は、バッグの中が散らかりがちな人の救世主。よく使うものをポケットに仕分けられるから、迷わず取り出せて便利だ。カラーごとに刺しゅうデザインが異なり、「SNOOPY」「FRIENDS」「BROTHERS」と3つのバリエーションから選べる。
コンパクトな「babyroo ポケッツ」(各4290円)は、必要最低限の持ち物を入れておくのに最適。小さいけれど外ポケットの数は4つもある優れものだ。
どちらのサイズも、ハンドルを手持ちするだけでなく、ストラップで斜めがけにしてもOK。両手が自由に使えるから、アクティブなシーンでも活躍してくれそう！
以上のアイテムは「ROOTOTE」各店舗ほか、公式オンラインストアにて販売中。かわいさと使いやすさを両立したバッグを探しているという人はぜひチェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
【写真】「ROOTOTE」で発売中のスヌーピーが刺しゅうされた機能抜群のトート2種を見る
収納力抜群の「DELI ポケッツ」(各4950円)は、バッグの中が散らかりがちな人の救世主。よく使うものをポケットに仕分けられるから、迷わず取り出せて便利だ。カラーごとに刺しゅうデザインが異なり、「SNOOPY」「FRIENDS」「BROTHERS」と3つのバリエーションから選べる。
コンパクトな「babyroo ポケッツ」(各4290円)は、必要最低限の持ち物を入れておくのに最適。小さいけれど外ポケットの数は4つもある優れものだ。
どちらのサイズも、ハンドルを手持ちするだけでなく、ストラップで斜めがけにしてもOK。両手が自由に使えるから、アクティブなシーンでも活躍してくれそう！
以上のアイテムは「ROOTOTE」各店舗ほか、公式オンラインストアにて販売中。かわいさと使いやすさを両立したバッグを探しているという人はぜひチェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC