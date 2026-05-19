5月18日、歌手のAdo（23）は、7月4日と5日に神奈川・日産スタジアムで開催する公演ライブのタイトルを『Ado STADIUM LIVE 2026「Ao」』に決定したと発表した。

’20年10月に「うっせぇわ」でメジャーデビューすると、翌’21年3月には同曲のMV再生回数は1億回を突破し、「NHK紅白歌合戦」に出場するなど、またたく間に国民的歌手となったAdo。しかし、その間一貫してライブも含め、自身の”素顔”は徹底して隠したままで、シルエットやイラストのみで活動してきた。

今回の発表に合わせ、Adoはイメージディレクターを務めるORIHARA氏による描き下ろしのキービジュアルをXにて公開。うつむくAdoを、電車の窓に映るAdoが見つめるイラストとともに、《色々考えましたが、いい加減私は私と向き合わなければならないなと思ったのです。また1つ、知らない未来へ進みましょう》と投稿した。

この”私と向き合う”という意味深な投稿やキービジュアルから、ファンの間では”いよいよ顔出しをするのでは？”という憶測が相次いでいる。

《Adoさん日産で顔出ししそう》

《顔出ししそうな雰囲気… なにはどうあれAdoちゃんが自分と向き合うと覚悟を決めたライブ、観たかったな》

さらに、ツアータイトルの「Ao」は、今年2月に発売されたAdoの自伝的小説『ビバリウム Adoと私』（KADOKAWA）の中で、仮名として書いた自身の本名「沢木アオ」に由来しているとみられ、”顔出し”への期待がさらに高まっている。

《日産スタジアムのLiveテーマAo！？ 絶対に顔出しLiveじゃん！！！》

《自分の人生を描いた自我伝小説『ビバリウム』で仮称として使った 本名をLIVEタイトルに使うのですか… これはますます前々から噂されて いたことが現実味を帯びてきたね》

「というのも、《クローゼットから 世界へ。歌い手・Adoの軌跡と、 心の奥にいる“私”の真実を描く、初めてのノンフィクション小説》とキャッチコピーを掲げた自伝小説をもとに、自身が作詞・作曲を手掛けた同名の新曲『ビバリウム』のMVでは目元のアップや横顔といった、顔の一部を初披露しました。また、4月27日に放送された『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）では、同曲の歌唱中に目元のアップや瞳が地上波で初公開され、”衝撃的”だと大きな話題となったばかりです。

Adoさんは、小説『ビバリウム』の発売に伴うインタビューで、”大衆の望むAdo”と”自分自身”の乖離に不安を感じていたことを明かしており、小説や楽曲を通じて”立体的な自分”を伝えたいと明かしていました。作品を通じて”自分をさらけ出す”といった覚悟を感じる一連の流れの中での今回の告知だったため、ついに完全な”顔出し”があるのではないかと、ファンの期待が高まっているようです」（音楽誌ライター）

これまでひた隠してきた歌姫の“素顔”が、ついに全面解禁となるかーー。