◇ア・リーグ ホワイトソックス1−6マリナーズ（2026年5月18日 シアトル）

ホワイトソックスは18日（日本時間19日）、敵地でマリナーズに1−6と敗れて連勝は2でストップ。貯金は1に逆戻りした。

終盤に失点を重ねて重苦しい敗戦となったが、序盤にはウィル・ベナブル監督が判定に抗議して「退場処分」を受けるドタバタもあった。

3回に二塁手のアントナッチが相手走者と接触し、「走塁妨害」を宣告された。結局、長打で本塁生還を狙ったその走者は一旦「アウト」を宣告されたが、妨害により判定がくつがり得点となった。

そのことに指揮官が激高。球審に食ってかかり帽子を叩きつけるポーズをして、その時点で「退場」が宣告された。

地元放送局で解説を務める元監督のオジー・ギーエン氏は、自身も現役時代に遊撃手だったこともあり内野手の動きは熟知。そのプレーの解説を求められると、問題の発端となったアントナッチと走者の接触を「彼は一度も走者を見ていなかった。走者の邪魔にならないように動かねばならなかった。ボーッとしていたのかもしれない。でもルールだからね」と厳しく批判した。

とはいえ退場処分になった指揮官のことは、「彼はいつも情熱的だ。審判に食ってかかる。私は彼のスタイルが好きだ」と擁護していた。