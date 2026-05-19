「雪肌精」が大谷翔平の“スライディング像”で紫外線対策を発信！「大谷 SUN トラック」出発式をレポート
株式会社コーセーのスキンケアブランド「雪肌精」による「大谷 SUN トラック」の出発式が2026年4月18日に東京・渋谷で開催された。
【写真】3Dでリアルに再現された大谷選手のスライディング像
紫外線の強さが本格化する4月。「雪肌精」は、メジャーリーガーの大谷翔平選手を起用し、日焼け止めの重要性を発信。大谷選手のスライディングを再現した像を載せる大型トラックが東名阪に出現した(走行はすでに終了)。
■五十嵐亮太が語る、野球選手の日焼け止め事情
出発式の会場に登場した、約5メートルもある「大谷 SUN トラック」。大谷選手のスライディング像は、さわやかな笑顔やスパイクの裏の土など細部まで忠実に再現されており迫力満点だ。
当日は、プレゼンターとして元メジャーリーガーの五十嵐亮太さんが登壇。リアルな大谷選手の像を見て、「巨大なサイズで、かなり攻めていますね。スケール的には、大谷選手そのままのサイズだと思います」と絶賛した。
五十嵐さんは、大谷選手と初めて対戦した際の第一印象について「やっぱり大きいですね。迫力で言ったらこの『大谷 SUN トラック』くらいあります。一瞬、ひるむんですよ(笑)」と話し、「日焼けすると体に熱がこもってしまい、疲労が溜まりやすいんです。“疲れを最小限に減らす”という意識を持って紫外線対策を行っている選手が多かったですね」と、常に強い日差しにさらされる環境でプレーし続けてきた、元メジャーリーガーならではの日焼け止め事情を語る。
最後に、アメリカで活躍する大谷選手へのメッセージを求められると、「体のケアやトレーニングなど、シーズンを乗り切る力はもう十分にあると思うので、この『雪肌精』の日焼け止めがとても大事になってくるはずです。この夏は、バッティング、ピッチング、そして肌にも注目したいですね！」と、笑顔でコメントした。
その後、五十嵐さんの合図で出発した「大谷 SUN トラック」は渋谷の各所で目撃され、走行している様子がSNSでアップされると大きな話題になった。
五十嵐さんが説明したように、過酷な日差しは単なる「日焼け」に留まらず、アスリートの疲労蓄積にも直結する重大な要素だ。最高峰の舞台で戦い続ける大谷選手が日々のルーティンとして取り入れている「雪肌精」のUVケア。今年の紫外線対策に悩んでいる人は、「雪肌精」のアイテムを選んでみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】3Dでリアルに再現された大谷選手のスライディング像
紫外線の強さが本格化する4月。「雪肌精」は、メジャーリーガーの大谷翔平選手を起用し、日焼け止めの重要性を発信。大谷選手のスライディングを再現した像を載せる大型トラックが東名阪に出現した(走行はすでに終了)。
出発式の会場に登場した、約5メートルもある「大谷 SUN トラック」。大谷選手のスライディング像は、さわやかな笑顔やスパイクの裏の土など細部まで忠実に再現されており迫力満点だ。
当日は、プレゼンターとして元メジャーリーガーの五十嵐亮太さんが登壇。リアルな大谷選手の像を見て、「巨大なサイズで、かなり攻めていますね。スケール的には、大谷選手そのままのサイズだと思います」と絶賛した。
五十嵐さんは、大谷選手と初めて対戦した際の第一印象について「やっぱり大きいですね。迫力で言ったらこの『大谷 SUN トラック』くらいあります。一瞬、ひるむんですよ(笑)」と話し、「日焼けすると体に熱がこもってしまい、疲労が溜まりやすいんです。“疲れを最小限に減らす”という意識を持って紫外線対策を行っている選手が多かったですね」と、常に強い日差しにさらされる環境でプレーし続けてきた、元メジャーリーガーならではの日焼け止め事情を語る。
最後に、アメリカで活躍する大谷選手へのメッセージを求められると、「体のケアやトレーニングなど、シーズンを乗り切る力はもう十分にあると思うので、この『雪肌精』の日焼け止めがとても大事になってくるはずです。この夏は、バッティング、ピッチング、そして肌にも注目したいですね！」と、笑顔でコメントした。
その後、五十嵐さんの合図で出発した「大谷 SUN トラック」は渋谷の各所で目撃され、走行している様子がSNSでアップされると大きな話題になった。
五十嵐さんが説明したように、過酷な日差しは単なる「日焼け」に留まらず、アスリートの疲労蓄積にも直結する重大な要素だ。最高峰の舞台で戦い続ける大谷選手が日々のルーティンとして取り入れている「雪肌精」のUVケア。今年の紫外線対策に悩んでいる人は、「雪肌精」のアイテムを選んでみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。