広島の中村奨成外野手（２６）と佐々木泰内野手（２３）が、１９日のＤｅＮＡ戦（マツダ）から１軍に昇格する。佐々木の昇格は新井貴浩監督（４９）が明言し、中村奨は１８日に１軍昇格に備えた荷物整理のためマツダを訪れた。打撃不振のため２軍降格を経験した２人が、チームを今季初の２カード連続勝ち越しへと導く。

上位進出に欠かせない戦力が１軍に帰還する。２軍での調整が続いていた中村奨と佐々木の１軍復帰が決定した。今季はともに自身初の開幕スタメンに名を連ねたが、打撃不振で２軍に降格。悔しさを糧にファームでバットを振り込んできた２人が、一回り大きくなって戻ってくる。

中村奨は「２番・右翼」で開幕を迎えるも、２２試合に出場し、打率・１６９、０本塁打、０打点と結果を残せず、４月３０日に登録抹消。その後は３軍に合流し、打撃を一から見直した。「よそ行きになってた感じがあった。とにかく強く打てるように」と、朝山３軍野手育成コーチと打撃を修正。「時間はあったんでいろいろな取り組みができた」と、複数の映像を見比べながらフォームを分析し、復調へのきっかけを模索した。

２軍合流後は５試合に出場し、２０打数５安打、打率・２５０をマーク。１７日・阪神戦（米子）では左翼線への二塁打を放つなど４試合連続安打を記録し、状態を上げていた。「まだあと１００試合ぐらいある。巻き返せると思いますし、とにかく優勝に向かって、チームの力になれればいいなと思います」と、５位からの逆襲を狙うチームの起爆剤となる。

佐々木はプロ２年目にして開幕４番を務めるも、２８試合に出場し、打率・１８０、２本塁打、５打点と苦しみ、５月５日に登録を抹消された。ファームでは７試合で打率・３４５、０本塁打、１打点と格の違いを見せつけ、早期の１軍復帰が決定。全打席をチェックした新井監督は「泰を（１軍に）呼びます。ファームの監督、コーチからも推薦があった」と明かし、打席内容についても「良くなっている」と上昇気配を感じ取った。

本職の三塁に加え、左翼と右翼で２試合ずつスタメンで出場。１軍は６試合連続で一塁・モンテロ、三塁・坂倉の布陣が定着しているだけに、復帰即外野での起用という可能性も十分に考えられる。指揮官は外野守備について「問題ない」と合格点を与えた。

チームは１９日から本拠地でＤｅＮＡを迎え撃つ。目指すは今季初の２カード連続勝ち越し。苦しみを乗り越えた中村奨と佐々木のバットが、赤く染まったスタンドに歓喜を呼び込む。