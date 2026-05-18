ゲラン「キスキス」新作で叶える♡ぷるんと透明感あふれる蜜リップ体験

ゲランの人気〈キスキス〉シリーズから、新作ブライトニング リップ ボリューマイザー〈キスキス ビー グロウ プランプ〉が登場します。ミツバチ由来のケア成分と先進のヒアルロンペプチドコンプレックスを融合し、ぷるんと弾むような透明感リップを演出♡スキンケア発想とメイクアップ効果を兼ね備えた、2026年注目の新作リップアイテムです。

ミツバチの恵みでふっくら唇へ

30年以上進化を続ける〈キスキス〉シリーズに、新たなアイコンとして加わる〈キスキス ビー グロウ プランプ〉。

ハチミツ、ロイヤルゼリー、プロポリスエキスなどのハチ由来成分¹を配合し、唇をやさしく包み込みながら潤いを与えます。

さらに、ヒアルロン酸Naや植物由来成分を組み合わせたヒアルロンペプチドコンプレックス²を採用。

乾燥や縦ジワを防ぎながら、使用直後から唇のボリューム感をアップし、むっちりとした立体感のある印象へ導きます。

天然由来成分91％³のナチュラルフォーミュラで、24時間潤い⁴をキープ。12時間続くボリュームアップ効果⁵も魅力です。ほんのり感じる清涼感が、塗るたびに心地よさをプラスしてくれます♪

¹ハチ由来成分：ハチミツ、ロイヤルゼリー、プロポリスエキス（整肌成分）

²ヒアルロン酸Na、セロリ種子エキス、アマ種子エキスなど（整肌成分）

³自然由来指数91％（水を含む）ISO16128準拠

バーバリー ビューティの秋の新色♡ロンドン着想の艶リップが登場

透明感を引き出す2色のシェード

〈キスキス ビー グロウ プランプ〉は、どんな肌トーンにもなじみやすい2色展開。

100 ウォーム グロウ★



200 クール グロウ

ウォーム グロウはオレンジニュアンスを含んだ華やかなカラーで、ヘルシーな印象に。クール グロウはピンクや赤みを感じる繊細な輝きで、透明感あふれるフェミニンな唇を演出します。

また、繊細なトーンアップシマーが光を美しく反射し、3倍の輝き⁸を実現。くすみをカバーしながら、ツヤ感のあるクリアな唇へ導いてくれます。

キスキス ビー グロウ プランプ



価格：各5,060円（税込）

カラー：100 ウォーム グロウ★／200 クール グロウ

発売日：2026年5月19日（火）公式オンラインブティック先行発売

2026年5月20日（水）～26日（火）阪急うめだ本店期間限定イベント発売

2026年6月1日（月）全国発売

マルチユースで楽しめる新作リップ

〈キスキス ビー グロウ プランプ〉は、1本で3役使えるマルチユース仕様も魅力です。

リップ下地として使用すれば、唇を整えながらメイクの仕上がりをサポート。単体使いでは、ぷるんとしたツヤ感たっぷりのグロスとして楽しめます。

さらに、お手持ちのリップに重ねればトップコートとしても活躍。3Dのような立体感と輝きをプラスし、いつものリップメイクを格上げしてくれます♡

パッケージには、ゴールドで縁取られたミツバチモチーフを採用。ころんとした愛らしいアプリケーターはハニースプーンから着想を得ており、見た目の美しさにもこだわりが詰まっています。

まとめ

自然の恵みと先進のサイエンスを融合した、ゲランの新作〈キスキス ビー グロウ プランプ〉。潤い、ボリューム感、透明感を同時に叶えてくれる、まさに大人女性のための新定番リップです。

リップベースやグロス、トップコートとして自由に楽しめる万能さも魅力♡毎日のメイクに取り入れて、ふっくら艶めく美しい唇を楽しんでみてはいかがでしょうか。