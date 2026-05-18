ヤンキースタジアムでは柵越えの打球も…ニモが「強奪」

【MLB】レンジャーズ 8ー0 アストロズ（日本時間18日・ヒューストン）

貴重な一発が幻に終わった。アストロズのヨルダン・アルバレス外野手が17日（日本時間18日）、本拠地でのレンジャーズ戦に「2番・指名打者」で先発出場。4回には先制本塁打を放ったかに見えたが、ブランドン・ニモ外野手の“神業”に防がれた。「これは悲劇だ」「何てこった」と米ファンも口あんぐりの様子だ。

0-0で迎えた4回。アルバレスはネイサン・イオバルディ投手のカーブにうまく反応し、強烈な打球を飛ばした。打った瞬間にアルバレスは確信。場内もホームランが出たとき用の照明演出が行われたが、歓声は一瞬にして静まり返った。

実は、ニモがフェンス際で大ジャンプし、ホームランキャッチを試みようとしたファンの手前で“強奪”。完璧な守備で阻止してみせた。ちなみに、アルバレスの打球は30球場のうちヤンキースとフィリーズの本拠地では柵越えする当たりだった。

8年1億6200万ドル（約257億円）の高額契約を結んでいるニモは今季、メッツからレンジャーズに加入した。見事な守備に「メッツは彼を手放したの本当にバカだった」「なんて見事なニモの強奪！」「メッツを去った選手たちの中で、彼が一番恋しいよ」「試合の流れを変え、観客を爆発させる、”冗談だろ”と言いたくなるようなプレーだ」「これをヨルダン・アルバレス相手にやってのけるなんて、なおさらクレイジーだ。あの打球は完全に入っていた……彼が捕るまでは」とファンも度肝を抜かれたようだ。

そしてアルバレスにとっても痛いプレーとなった。今季打撃好調の28歳は、村上宗隆内野手（ホワイトソックス）＆アーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）との熾烈な本塁打王争いを演じている。柵越えしていれば村上まで1本差としていただけに、より一層、悔やまれるかもしれない。（Full-Count編集部）