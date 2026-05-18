ドムドム、今度はケバブ風　肉感強めの「ケバブバーガー」発売

ハンバーガーチェーンのドムドムハンバーガーが、今度は“ケバブ”に目をつけました。

5月28日から全国の店舗で販売されるのは、期間限定の新メニュー「ケバブバーガー」。屋台めしとしておなじみのケバブを、ドムドム流にアレンジした一品です。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

日本で「ケバブ」と聞くと、薄い生地に肉や野菜を包んで食べるスタイルを思い浮かべる人も多いはず。しかし今回の「ケバブバーガー」は、ケバブの味わいをバーガーバンズで楽しむ一品です。

中に入るのはジューシーなドムドムのパティ。贅沢にも2枚サンドされており、そこにざく切り野菜がごろごろと入った具沢山のトマトソースが合わせられています。ほんのりとスパイスが香るお肉たっぷりのボリューム感と、シャキシャキとした食感の千切りキャベツの組み合わせは、まさに屋台で親しまれるケバブを彷彿とさせます。

まろやかなチェダーチーズとパティからあふれる濃厚な肉汁を、トマトソースの酸味とスパイス、そしてフレッシュな野菜がさっぱりとまとめ、見た目通りのしっかりとした食べ応えがありながらも、最後までぱくぱくと食べ進められる絶妙なバランスに仕上がっているとのことでした。

「ケバブバーガー」の価格は、単品が690円（税込）、セットが1090円（税込）です。

5月28日より全国のドムドムハンバーガーにて販売が開始されますが、浅草花やしき店および市原ぞうの国店では単品のみの販売となるなど、一部店舗では取り扱いが異なるのでご注意を。また、新ブランド店舗であるG×DOMDOM（ジー・ドムドム）での販売は行われません。

ガッツリとしたハンバーガーを求めている人にとっては見逃せない、注目の期間限定商品となりそうです。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026051807.html