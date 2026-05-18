「買い物に行くのが手間」。そんなとき、冷蔵庫に余っている野菜でパパッと一品つくれたらラクですよね。今回、料理研究家のまるみキッチンさんに、ジャガイモを使った時短＆コスパ最強レシピを教えてもらいました。

甘辛タレでごはんがすすむ、ジャガイモとひき肉のおかず

甘辛い煮っころがしのような味わいがクセになる！ レンチンのひと手間で、時短＆味しみ＆煮くずれ防止に。

●ジャガイモの甘辛そぼろあん

【材料（4人分）】

ジャガイモ 4〜5個（450g）

⇒乱切り

豚ひき肉 100g

A［水3／4カップ みりん大さじ3 しょうゆ大さじ3 砂糖大さじ1 顆粒和風だしの素 小さじ1／2］

B［水大さじ2 片栗粉大さじ1／2］

万能ネギ 適量

⇒小口切り



【つくり方】

（1） レンチンする

耐熱容器にジャガイモを入れ、ふんわりとラップをかけて電子レンジ（600W）で8分加熱する。

（2） 炒める

フライパンを温め、ひき肉をさっと炒める。火がとおったら、（1）、Aを加えて5分ほど煮つめる。弱火にし、混ぜ合わせたBの水溶き片栗粉でとろみをつける。

（3） 仕上げる

器に盛り、万能ネギをのせる。

［1人分168kcal］

※ 計量単位は1カップ＝200ml、大さじ1＝1ml、小さじ1＝5mlです

※ 電子レンジの加熱時間は600Wを基準にしています。500Wの場合は1.2倍、700Wの場合は0.8倍を目安に加減してください。機種によって多少差があります。火どおりに不安がある場合は、様子を見ながら少しずつ加熱してください

※ 電子レンジやオーブントースターで加熱する際は、付属の説明書に従って、高温に耐えられる耐熱ガラスの皿やボウルなどを使用してください

※ 電子レンジの機種や、肉などの素材の大きさにより火のとおりに差が出ます。表記の加熱時間で火が中までとおっているか確認し、とおっていないようであれば、様子を見ながら少しずつ加熱してください