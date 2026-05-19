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YouTubeチャンネル「数字で語る、会社のホンネ【決算解説】」が「【鉄鋼業界の謎】日本製鉄・JFE・神戸製鋼所、利益率3倍の差はどこから生まれるのか？」を公開した。鉄鋼大手3社の事業構造と利益率を比較し、最も効率よく稼ぐ神戸製鋼所のカラクリや、本業の収益力で他社を圧倒する日本製鉄の戦略について紐解いた。



動画の冒頭では、売上高や自己資本利益率（ROE）といった指標から3社の規模と効率性を比較している。売上高では約8兆7000億円の日本製鉄がトップだが、ROEに目を向けると、最も規模の小さい神戸製鋼所が10.8%でトップに立つという意外な事実を提示した。



この利益率の差が生まれる背景として、各社の事業構造の違いを解説。日本製鉄は売上の約9割を鉄鋼事業が占める「ほぼ鉄の会社」であるのに対し、神戸製鋼所は約58%にとどまる。同社は鉄鋼以外にも「利益率20%超」を誇る電力事業や、水処理施設などを手掛けるエンジニアリング事業を有しており、この「複合経営の強さ」が高い利益率を牽引していると説明した。



一方で、「売上の約9割を鉄に依存している日本製鉄は効率が悪いのか？」という疑問にも言及している。会社全体の利益率ではなく、鉄鋼部門単体の「本業の稼ぐ力」で比較すると、日本製鉄が約7.9%と他社の1〜2%台を大きく引き離してトップに立つ。動画内では、不採算設備の休止や高付加価値品へのシフト、そして大口顧客向けの「適正価格」への引き上げといった構造改革が奏功していると分析した。



終盤では、鉄鋼業界の最大課題である「CO2排出」に向けた各社のアプローチを紹介。日本製鉄がUSスチールの買収によるグローバル規模の拡大を進める一方、JFEは革新電気炉の導入、神戸製鋼所は水素を活用した究極のクリーン技術である直接還元製鉄法など「独自の環境技術を深掘り」していると述べた。



同じ鉄鋼業界にあっても、利益を生み出す仕組みや脱炭素時代に向けた生き残り戦略は三者三様である。決算書を紐解くことで、各社が強みを活かして戦う独自のビジネスモデルが浮き彫りになる解説となっている。