SHIBUYA SKYで天空の花畑をお散歩！　アートフラワーと空が溶け合う没入イベント開催中

渋谷駅直結という抜群の立地で、上空229mから東京を一望できる展望施設「SHIBUYA SKY」。日中は青空の下に広がるアーバンビュー・夜は高層ビル群の夜景と、時間によって移ろう東京の多彩な表情を楽しめる人気スポットです。

そんなSHIBUYA SKYで、初夏を彩る期間限定の特別イベント「Flowing Flowers｜想像が花ひらく、天空回廊」が2026年5月14日〜6月30日の期間で開催されます。会場では綿雲、うろこ雲、積乱雲、雨雲、入道雲という5つの雲をモチーフにしたアートフラワーと光の演出が展開され、まるで花と雲が溶けあうような空間を楽しめるのだとか。

マイナビウーマン編集部も早速イベントの様子をチェックしてきました！

■上空229m！ 雲と花が溶けあう展望回廊

イベントが行われているのは、渋谷スクランブルスクエア46階のSKY GALLERY。入場ゲートがある14階から直通のエレベーターで到着すると、一面ガラス張りの展望回廊が広がります。

展望回廊をアートフラワーで彩る「Flower View」は2023年から開催されており、今年は4回目の開催になるのだとか。今回はこれまでの世界観をさらに進化させ、『花と雲と天候の移ろい』をテーマに空と花が織りなす幻想的な空間が演出されています。

回廊に足を踏み入れた私達を最初に出迎えてくれるのは、「綿雲【Cotton Clouds】」をテーマにしたセピア色の空間。天井に浮かぶ大きなアートフラワーが空をふわふわ漂う綿雲のイメージと重なります。

花をかたどった半透明のファブリックの横ではピンクを基調にコーラル、レッドなど暖色系のアートフラワーが咲き乱れていて、天空のお花畑に迷い込んだよう……。アートフラワーの真下に立つと、フォトジェニックな1枚が撮れるのでぜひ試してみてくださいね。

続いてのモチーフは「うろこ雲【Mackerel Sky】」。束になって折り重なった布が“風”の天気を表現しています。驚いたのが、エリアに入ると天井から風が吹いてきたこと。

見上げるとつぼみのようなシェードがついたライトが灯っており、照明の色合いや音楽、風が空間をより印象的に演出しています。取材日は日中でしたが、夜はアートフラワーの繊細な色合いや照明の変化がより楽しめそう……！

さらに回廊を進んでいくと天気は一転。嵐を予感させる「積乱雲」と「雨雲」が続きます。

「積乱雲【Thunderheads】」は大きな花が何重にも重なった、雲のエネルギーを感じるアートです。もくもくと空に立ち上がる積乱雲のように、天井近くまでそびえ立つ様子に圧倒されます。

雨雲【Rain Clouds】では水色のチュールで静かに降り注ぐ雨を表現。窓から見える空と、アートフラワーの青色が重なり合う光景がとてもきれいでした！ 回廊にはところどころにベンチも設置されているので、空を見ながら一休みするのもおすすめです。

足元に咲いているブルーカラーのアートフラワーも雨に濡れた植物を想起させます。窓から差し込んでくる光や空の色、見る角度によってアートフラワーの印象が変わるのも面白かったです。

最後の展示「入道雲【Towering Clouds】」まで進むと、華やかなアートフラワーが彩る虹がかかっていました。天井から下がるオーロラフィルムと丸いオブジェが虹色に輝き、ファンタジー映画の世界観と錯覚してしまいそうな多幸感に包まれます。

傷つけてしまわないよう注意が必要ですが、アートをくぐってみたり、近づいたりして写真が撮れるのも本イベントの魅力の一つ。ぜひ一面に広がる空をバックにアートフラワーを写真に収めてくださいね。

■眺望とアートに乾杯。花びらが浮かぶきらきらドリンクにうっとり

イベント開催と合わせ、フラワーモチーフがおしゃれな期間限定ドリンクも登場しています。

4月29日〜12月25日の期間限定で屋上にオープンしているルーフトップバー「THE ROOF SHIBUYA SKY」では、イベントの開催に合わせ「FLOWER CLOUD SPARKLE（フラワークラウドスパークル）」が登場。

実はこちら、自分で仕上げる体験ができるドリンクとなっており、注文すると缶のスパークリングドリンクとわたがしが入ったバスケットを渡してもらえます。グラスにわたがしを入れてドリンクを注ぐと、ドリンクがピンク色に染まり、バラの花びらが浮かびあがる素敵すぎる演出が……！ デート相手からプレゼントされたら一瞬で恋に落ちそうです。

見た目はもちろん、ベリー系の甘みが感じられる味わいも華やかなドリンクでした。注文時にアルコール・ノンアルコールを選択できるのでお酒が苦手な方も安心ですよ。

46階のParadise Loungeでは5月14日〜6月20日の期間限定で「ベルローズ スパークル」と「ロク ブロッサム フィズ」が用意されています。

「ベルローズ スパークル」はローズシロップにレモンを合わせたモクテルで、ミックスベリーの味わいとレモンの酸味に夏っぽさを感じる一杯でした。

「ロク ブロッサム フィズ」は日本のクラフトジン「六」に、エルダーフラワーを重ねたフローラルソーダ。香り高いジンを、エルダーフラワーの甘みでさっぱりと仕上げた大人の味わいです。

どれも夜景を片手に楽しみたくなる上品なドリンクだったので、ぜひイベントと合わせて楽しんでくださいね。

■週末のお出かけにもぴったり。空と花がつくる非日常に癒やされて

アートフラワーを鑑賞するのは初めてでしたが、渋谷上空からの眺望とアートが織りなす幻想的な空間に、非日常に迷いこんだような不思議な感覚を味わうことができました。友達とのおでかけや、デートにもぴったりのイベントになっているのでお近くにお越しの際はぜひ立ち寄ってみてくださいね。

■開催概要

Flowing Flowers｜想像が花ひらく、天空回廊

開催期間：2026年5月14日〜6月30日

開催場所：SHIBUYA SKY 46階SKY GALLERY

観覧方法：イベント当日のSHIBUYA SKY入場チケットか年間パスポートをお持ちの方は、どなたでもご覧いただけます

特設サイト：https://www.shibuya-scramble-square.com/sky/flowing_flowers/

※SHIBUYA SKY入場チケットは数に限りがございます。ご希望のチケットが完売の場合は購入いただけません

※イベント会期中、特別営業日は通常のご観覧やSHIBUYA SKY PASSPORTのご利用ができない場合がございます

（取材・文：五十嵐紫月／マイナビウーマン編集部）