◆全日本プロレス「チャンピオン・カーニバル２０２６」【優勝決定戦】（１７日、大田区・ＥＢＡＲＡ ＷＡＶＥ アリーナおおた）観衆３０５５

全日本プロレスは１７日、大田区・ＥＢＡＲＡ ＷＡＶＥ アリーナおおたで「チャンピオン・カーニバル２０２６」【優勝決定戦】を開催した。

メインイベントの優勝決定戦で鈴木秀樹が激闘の末、潮崎豪を破り初優勝した大会。第１試合からアリーナが沸騰した「神興行」の観衆は３０５５人と昨年５月１８日に同所で開催したＣＣの優勝決定戦の２２８０人を大きく上回った。

大田区での前回大会となる２月２３日の２２３７人も更新。２年ほど前から後楽園ホールで安定的な観客動員を続ける全日本プロレス。大田区でも常時、３０００人を超えていけば来年の旗揚げ５５周年イヤーへ大きな弾みとなるはず。

観客動員が伸びた背景は、安齊勇馬が今月１日午後８時から「Ａｍａｚｏｎ Ｐｒｉｍｅ Ｖｉｄｅｏ」でプライム会員向けに独占配信された大人気恋愛リアリティ番組の最新作「バチェロレッテ・ジャパン」シーズン４に参加。プロレスマスコミ以外からの取材、露出も急増し普段、プロレスを見ない層にファン層が拡大したことがある。

ただ、最大の理由を私は、この日の鈴木ｖｓ潮崎戦のように全日本プロレスがいつ、どこでもどんな大会でも白熱の試合を提供し続けてきたことにあると思う。第１試合からメインイベントまで、スーパーヘビー級からジュニアまでどんな試合でもセコンドなどの介入は、ほぼなく観客は安心してリング上で繰り広げられるプロレスならではの戦いの素晴らしさだけを堪能できる。その中心にいるのが三冠王者の宮原健斗だ。常に全力で真っすぐに対戦相手、そしてファンにアピールする宮原の献身が会場の熱気を生み新たなファンを獲得している。この観客との信頼感が王道マットに固定したファンを生み出した。

さらに身長２メートルを超える世界タッグ王者の綾部蓮＆タロースを筆頭に「斉藤ブラザース」など圧倒的な体格を持つレスラーが信じられないほどのスピードで躍動。この日常では味わえない「醍醐味」、あるいは「多幸感」も全日本プロレスの魅力だ。これは創始者である身長２メートル９センチのジャイアント馬場さんが「プロレスラーは大きくなくてはならない」との哲学を継承しており、団体が持つ歴史への敬意も今の王道マットにはある。

今後も安齊の世間への知名度上昇、さらにタレントのはなわの長男で練習生の塙元輝のデビューなどプロレス界を飛び越えた話題が待つ全日本プロレス。５・１７大田区の熱気がさらに拡大、波及する予感がする。

（福留 崇広）

◆５・１７大田区全成績

▼第１試合 チャンピオン・カーニバル２０２６ 優勝者決定トーナメント準決勝 時間無制限１本勝負

〇潮粼豪（Ａブロック１位）（１８分１８秒 豪腕ラリアット→片エビ固め）菊田円（Ｂブロック２位）●

▼第２試合 同 時間無制限１本勝負

〇鈴木秀樹（Ｂブロック１位）（１分０９秒 横入り式エビ固め）斉藤レイ（Ａブロック２位）●

▼第３試合 ＨＡＶＯＣ ｖｓ 北斗軍 ６人タッグマッチ ３０分１本勝負

〇ザイオン、オデッセイ、芦野祥太郎（１１分１０秒 ダイビングヘッドバット→エビ固め）大森北斗●、他花師、愛澤Ｎｏ．１

▼第４試合 矢野安崇再デビュー戦 シングルマッチ ３０分１本勝負

〇青柳優馬（１２分２４秒 Ｔｈｅ Ｆｏｏｌ→エビ固め）矢野安崇●

▼第５試合 ６人タッグマッチ ３０分１本勝負

綾部蓮、タロース、〇小藤将太（１１分３５秒 ウラカンラナ）斉藤ジュン、“ミスター斉藤”土井成樹、セニョール斉藤●

▼第６試合 ８人タッグマッチ ３０分１本勝負

宮原健斗、〇安齊勇馬、本田竜輝、羆嵐（１６分２１秒 ギムレット→片エビ固め）諏訪魔、関本大介、真霜拳號、佐藤光留●

▼第７試合 ６人タッグマッチ ３０分１本勝負

田村男児、〇青柳亮生、ライジングＨＡＹＡＴＯ（１４分３１秒 ファイアーバードスプラッシュ→エビ固め）ＭＵＳＡＳＨＩ、吉岡世起、井上凌●

▼メインイベント チャンピオン・カーニバル２０２６ 優勝者決定トーナメント決勝戦 時間無制限１本勝負

〇鈴木秀樹（２４分１５秒 ダブルアームスープレックス→体固め）潮崎豪●