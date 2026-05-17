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YouTubeチャンネル「著者が語る」が、「【牛窪恵が語る】何が阪神タイガースを最強の推し活キラーコンテンツにするのか」と題した動画を公開した。動画では、世代・トレンド評論家の牛窪恵さんが登場し、マーケティングや心理学の視点から、阪神ファンの圧倒的な熱量と「推し活」としての魅力について語っている。



動画冒頭、牛窪さんは自身のファン歴について言及。元々は巨人ファンだったが、「江川事件」などを機に「巨人ファンってなんか辛いことが多いな」と感じるようになり、2003年の星野仙一監督時代の劇的なサヨナラ勝ちを見て「あ、もうこれは阪神ファンになるしかないな」と心変わりした経緯を明かした。現在は年間40試合ほどを球場で観戦しているという。



話題は阪神ファンの熱量の理由へ。牛窪さんは、女性ファン「TORACO」の約6割が親からの伝承であるというデータに触れ、「子供の時からずっと応援している」という原体験の強さを指摘。さらに応援の魅力について「知らない方ともハイタッチしたり」「家族みたいな感じ」と語り、ドーパミンが放出される「かなり中毒症状に近い」状態だと笑顔で表現した。



また、過去の低迷期を経験しているからこそ「期待しすぎない」ことで、予想外に勝利した際の喜び（報酬の予測誤差）が大きくなると独自の視点を展開。「ここの誤差が大きければ大きいほど実はドーパミンが多く放出される」と解説した。



動画の後半では、グッズを通じた「拡張自己」の心理や、二軍の試合に通って選手の成長を見守る楽しさなど、よりディープなファン心理も分析。マーケターならではの論理的な考察と、牛窪さん自身のあふれる「タイガース愛」が交差する、興味深いトークとなっている。