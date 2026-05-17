この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「著者が語る」が、「【牛窪恵が語る】何が阪神タイガースを最強の推し活キラーコンテンツにするのか」と題した動画を公開した。動画では、世代・トレンド評論家の牛窪恵さんが登場し、マーケティングや心理学の視点から、阪神ファンの圧倒的な熱量と「推し活」としての魅力について語っている。

動画冒頭、牛窪さんは自身のファン歴について言及。元々は巨人ファンだったが、「江川事件」などを機に「巨人ファンってなんか辛いことが多いな」と感じるようになり、2003年の星野仙一監督時代の劇的なサヨナラ勝ちを見て「あ、もうこれは阪神ファンになるしかないな」と心変わりした経緯を明かした。現在は年間40試合ほどを球場で観戦しているという。

話題は阪神ファンの熱量の理由へ。牛窪さんは、女性ファン「TORACO」の約6割が親からの伝承であるというデータに触れ、「子供の時からずっと応援している」という原体験の強さを指摘。さらに応援の魅力について「知らない方ともハイタッチしたり」「家族みたいな感じ」と語り、ドーパミンが放出される「かなり中毒症状に近い」状態だと笑顔で表現した。

また、過去の低迷期を経験しているからこそ「期待しすぎない」ことで、予想外に勝利した際の喜び（報酬の予測誤差）が大きくなると独自の視点を展開。「ここの誤差が大きければ大きいほど実はドーパミンが多く放出される」と解説した。

動画の後半では、グッズを通じた「拡張自己」の心理や、二軍の試合に通って選手の成長を見守る楽しさなど、よりディープなファン心理も分析。マーケターならではの論理的な考察と、牛窪さん自身のあふれる「タイガース愛」が交差する、興味深いトークとなっている。

YouTubeの動画内容

00:19

巨人ファンから阪神ファンへ「巨人ファンって辛いことが多いな」
04:47

TORACOの約6割が親からの伝承？ 阪神ファンの圧倒的な熱量
06:45

一糸乱れぬ応援歌がもたらす「シャウティング効果」と一体感
10:59

「期待しすぎない」から幸福感が増す？ 報酬の予測誤差とは
17:04

大山選手の移籍騒動で「毎日胃が痛かった」ファン心理と拡張自己

関連記事

西部邁が生きていたら高市政権を批判していた

西部邁が生きていたら高市政権を批判していた

 意外と知らない台湾有事の現実。国際政治学者が語る、SNSが中国外交を「タカ派」に追い込む危険な構造

意外と知らない台湾有事の現実。国際政治学者が語る、SNSが中国外交を「タカ派」に追い込む危険な構造

 小説家・今村翔吾が明かす成功の秘訣、去年は1億4000万ちょっと稼ぎました

小説家・今村翔吾が明かす成功の秘訣、去年は1億4000万ちょっと稼ぎました
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

著者が語る_icon

著者が語る

YouTube チャンネル登録者数 4.38万人 375 本の動画
ビデオジャーナリスト 長野光と関瑶子のYouTubeチャンネルです。世の中のことをもっと知るために、新刊の興味深い本を読み、本の著者にインタビューさせていただき、インタビュークリップを公開しています。インタビュー実施、動画の作成は、書籍のご著者及び出版社からの承諾を受けております。
youtube.com/channel/UCKjj_1J4RhH26t-aBQfX2Ig YouTube