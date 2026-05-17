《新作》クリームがたまらんのよぉぉぉ♡【ローソン】で幸せチャーーージ！「眼福おやつ」

クリームたっぷりの「眼福おやつ」が【ローソン】の新作として登場中。今回ご紹介するのは、名店が監修したスイーツや、人気店とコラボしたパン。本格的な味わいが楽しめて、ちょっと優雅なカフェタイムが過ごせそうです。美味しいスイーツやパンで幸せをチャージして、明日からの活力にしてみて。

食べ応えのありそうな、クリームたっぷりサンド

“くりーむパン”でお馴染みの【八天堂】が監修した「ふわふわカスタードサンド」。公式サイトによれば「生クリームを配合したカスタードクリームとホイップクリーム」がたっぷりと入っているそうです。外側の生地は少し厚みがあり、ほどよい食べ応えも感じられるかも。

大人が楽しむカフェタイムにぴったりなタルト

こちらも八天堂が監修した「とろ～りカスタードタルト」。香ばしく焼き上がった生地には、公式サイトによると「バニラが香るカスタードホイップ」を、たっぷりと絞った贅沢な仕上がりです。筆者も食べましたが、ビターな味わいがほどよく効いており、あまり重く感じずに食べ切れました。大人がひとりで楽しむカフェタイムにぜひ味わってみて。

色鮮やかな仕上がりのサンドイッチ

色鮮やかな見た目に心躍る「カスタードフルーツミックスサンド」も、八天堂が監修した一品。公式サイトによれば「いちごと黄桃、奥にはみかんを配置」していて、華やかな風味が気分を上げてくれるかも。さらにカスタードクリームのまろやかさが重なり、ご褒美にぴったりなリッチ感も楽しめそうです。

2種類のクリームをサンドしたクロワッサン

何層にも重なり、厚みのある生地に仕上がった「カフェラテクロワッサン」。こちらは、ベーカリーカフェ【パンとエスプレッソと】とのコラボ商品です。公式サイトによると「ほのかな苦みが効いたコーヒークリームと、カフェラテ風ホイップ」をたっぷりとサンドしていて、満足感を得たい時のおやつにぴったり。コーヒーのお供に味わうもの良さそうです。

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writer：S.Hoshino