【これが柴犬のリアルだ】衝撃！でも「これは怒れない…」カーテンを破った犯人は？笑撃すぎる実行犯の写真に爆笑やむなし！【作者に聞く】
【漫画＆写真】柴犬とカーテンの穴／別パターンの写真も全公開！
育児や家事の“あるある”4コマで人気を集め、コミックエッセイ『カエル母さん』(ぴあ)も出版しているユウコトリトリ(@yuko_toritori)さん。会社員として働きながら3人の子どもを育てるワーキングママでもあるユウコトリトリさん一家に、2022年、新たに柴犬の兄妹が仲間入りした。そんな一家の日常から生まれた“カーテンの穴事件”が、「かわいすぎて怒れない」と話題になっている。
ある日、ユウコトリトリ家のリビングカーテンに小さな穴が出現した。原因は不明。しかし、カーテンが大好きな柴犬兄妹の存在を考えると、かなり怪しい。
とはいえ、「動物を飼っていたら多少は仕方ないか」と思っていた矢先、ユウコトリトリさんは決定的瞬間を目撃する。なんと柴犬が穴に前足を突っ込んで遊んでいたのだ！
■進化する”穴の使い方”
事件はそれだけでは終わらなかった。数日後には、前足だけでなく鼻まで穴に突っ込んでいる姿を発見。にょっきり飛び出した鼻が妙にかわいく、「これはこれで怒れない…！」という状態に。
そしてさらに日が経つと、今度は顔面ごと穴にねじ込むという衝撃展開へ。カーテンの穴にジャストフィットした状態で、柴犬は何事もないかのように“スンッ”とした無表情。その姿に「もはや尊い！」と感じてしまうのだから不思議である。
■ついに穴はレベル5に！「柴犬たちが楽しいならOK」
カーテンの穴は、その後も順調に成長。ついには“レベル5”にまで到達したそうだ。この状況についてユウコトリトリさんは、「柴犬たちが楽しいなら、もうこれでいいいや」とコメント。もはや修復よりも、愛犬たちの満足感が優先になっている様子に思わず笑ってしまう。
■ビビりな兄とフレンドリーな妹
そんな柴犬兄妹についても詳しく話を聞いた。2匹はどちらも2022年1月に家族になったそうで、「迎え入れた順の兄妹ではなくて、本当の兄妹犬なんです」と明かす。
兄の「兄蔵」は警戒心が強めで少しビビリな性格だそうで、「柴犬の中ではおとなしい性格だと思います」とのこと。一方、妹の「妹子」は「誰にでもフレンドリーな性格」で、柴犬らしからぬ人懐っこさを持っているという。ただし、「なぜか兄の兄蔵にだけは当たりが強いです」と笑いながら語っていた。
■育児も柴犬も“毎日更新”で発信中
ブログ「カエル母さん！ときどき柴犬」やInstagramでは、子育てや柴犬との日常を毎日発信しているユウコトリトリさん。「『毎日更新』を目標として投稿しているので、ぜひお時間あるときに覗いていただけるとうれしいです」と呼びかける。
書籍『カエル母さん』(ぴあ)でも子育てあるあるがコミカルに描かれており、中でもコラム「子育てが思っていたのと違った」は必見。笑いながら共感できるエピソードが詰まった1冊となっている。
取材協力：ユウコトリトリ(＠yuko_toritori)
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