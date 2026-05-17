こーくん「サツコレ」で色気放出 離婚発表後初の公の場 なごみとは別ステージ【サツコレ2026S/S】
【モデルプレス＝2026/05/17】YouTuberのこーくんが5月17日、北海道・札幌コンベンションセンターで開催されたファッションイベント「UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。
【写真】こーくん、離婚後初イベント出演で雰囲気ガラリ
こーくんはトップス、ジャケット、パンツを黒で合わせたコーディネートでランウェイを闊歩。濃いめのアイメイクで色気を放出した。
こーくんは、今月5日にYouTuber・なこなこカップルとしてともに活動していた妻・なごみとの離婚を発表。それ以来、初のイベント出演となった。同イベントには、なごみも出演していた。
今をときめくモデルやアーティスト、地元・北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。24回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、なごみ、とうあ、希空、長浜広奈、MINAMI、IS:SUE、超ときめき◆宣伝部（※◆はハートマーク）ら140人以上が出演。MCはフォーリンラブ・バービー、TBS系「水曜日のダウンタウン」の人気企画「名探偵津田」でも話題の女優・森山未唯が務める。（modelpress編集部）
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【写真】こーくん、離婚後初イベント出演で雰囲気ガラリ
◆こーくん、濃いめメイクで色気放出
こーくんはトップス、ジャケット、パンツを黒で合わせたコーディネートでランウェイを闊歩。濃いめのアイメイクで色気を放出した。
◆「UP-T Presents 札幌コレクション2026 SPRING/SUMMER」テーマは「STARLIGHT」
今をときめくモデルやアーティスト、地元・北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。24回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、なごみ、とうあ、希空、長浜広奈、MINAMI、IS:SUE、超ときめき◆宣伝部（※◆はハートマーク）ら140人以上が出演。MCはフォーリンラブ・バービー、TBS系「水曜日のダウンタウン」の人気企画「名探偵津田」でも話題の女優・森山未唯が務める。（modelpress編集部）
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