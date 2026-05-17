ホラン千秋、メッセンジャーの黒田有、なるみがＭＣを務める読売テレビ「もんくもん」が１７日、放送され、タレント・安田美沙子（４４）がゲスト出演した。

ファッションデザイナーとの間に長男（９）、次男（６）がいる安田は、子育てについて「キャラ変わるぐらい、家でブチ切れてる。男の子兄弟なんで、ずっとケンカするし、話もきかない」と苦笑い。今年、卒園、入学式コーデがＳＮＳ上で話題となった安田。番組でも、正装姿の二人の息子との親子ショットを、ホランが「素敵じゃないですかー」と紹介すると、「めっちゃ可愛いですー」とすぐにメロメロの表情に変わった。

黒田は「美沙子ちゃんは『京都の女』っていうのが、なんか鼻につくよね、ちょっとな」と“京女”を全面に出しがちな安田にツッコミを入れ、スタジオは爆笑。なるみが「私言うてへん！」と黒田の毒舌に巻き込まれないようクギを刺し、さらに笑いが起こった。

安田は、男の子ママということで、「いつかは自分の高級バッグは（息子の）奥さんにいくのかなー、とか思っちゃう」と未来の心配をして笑わせていた。